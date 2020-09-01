Утро в Ижевске: запрет продажи алкоголя в День знаний, новое разворотное кольцо и сгоревший «Кораблик»

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! С Днем знаний всех причастных! В такой праздничный вторник просто не может быть плохой погоды – синоптики обещают нам солнечный день и до +28 градусов. Ну а вы не забывайте о новостях:

- Разворотное кольцо появится в одном из микрорайонов Ижевска.

- Водитель наехал на деревья в Удмуртии и погиб.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 31 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Алкоголь не будут продавать в Ижевске 1 сентября

- Дебошир с ножом напал на сотрудника Росгвардии в Ижевске

- Расписание выступления моржей изменилось в зоопарке Ижевска

3 причины побывать в Воткинском районе Удмуртии

Фото: Алена Селезнева

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с интересными местами Удмуртии. В этот раз в Воткинском районе мы побывали на «Сидоровых горах», покатались на лошадях, посетили Храм Тихвинской иконы Божьей Матери.

Сгоревший «Кораблик»

Фото: Сергей Грачев

Вечером 31 августа сгорело здание бывшего кафе «Кораблик». Пострадавших не было. Ранее здание планировали продать за 13 миллионов рублей. Незадолго до пожара внутри побывал ижевчанин и снял видео об этом месте.

УК от жителей

Фото: Сергей Грачев

Мы часто жалуемся на то, что некоторые организации работают не так, как нужно нам. В том числе и управляющие компании. Жители микрорайона на улице архитектора П.П. Берша решили взять все в свои руки и создали УК сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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