Утро в Ижевске: свободное место главы Сарапула, внебольничная пневмония и класс благородных девиц

Фото: Алена Селезнева
Доброе утро, Ижевск! Ура! Пятница, 18 сентября. Пусть она будет очень продуктивной и позитивной. Погода уже совсем осенняя - сегодня синоптики прогнозируют до +17 градусов, возможны небольшие дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагает почитать обзор новостей:
- Жителя Удмуртии осудили за растление малолетних девочек.
- В поликлинике №3 Ижевска начинают прием с 7 утра.
- 21-летний житель Таджикистана избил 15-летнего ижевчанина.
- Фигурист Алексей Ягудин рассказал, как Алина Загитова ведет себя на съемочной площадке.
- Мошенники похитили у 33-летнего ижевчанина почти 300 тысяч рублей.
- Школьница из Ижевска прошла на федеральный этап международного фестиваля «Белая трость».
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
МЕСТО ГЛАВЫ САРАПУЛА СВОБОДНО
Фото: Сергей Грачев
Глава Сарапула (Удмуртия) Александр Ессен покинул должность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- 14 сентября по собственному желанию Александр Александрович досрочно прекратил свои полномочия, - говорится в сообщении.
ПЕРВЫЙ КЛАСС БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
Фото: пресс-служба Ижевска
27 девочек-пятиклассниц будут изучать французский язык, страноведение, домоводство, вклад великих женщин в развитие истории, ритмику, риторику, театр, хор, живопись и психологию. По информации пресс-службы управления образования Ижевска, преподавать дисциплины будут учителя школы и специалисты высших учебных заведений (Подробнее).
УВЕЛИЧЕНИЕ СЛУЧАЕВ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Фото: Дмитрий Селезнев
В Удмуртии за 8 месяцев 2020 года по сравнению с прошлым годом на 56% увеличилось число заражений внебольничной пневмонией. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по республике (Подробнее).
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