Утро в Ижевске: рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки, ДТП с шестью погибшими и найденные кости древних животных

Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 16 сентября, погода не порадует нас теплом - днем будет дождливо и ветрено, до +12 градусов. К тому же, ожидается усиление ветра. Но, несмотря ни на что, не забываем читать новости, чтобы быть в курсе всех событий:

- В соцучреждениях Ижевска начали включать тепло.

- Экс-главе Удмуртии Соловьеву вновь продлили домашний арест.

- 14-летнюю девочку сбил водитель на пешеходном переходе в Ижевске.

- Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП в Удмуртии, где погибли шесть человек.

- Кости древних животных нашли в Удмуртии.

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Рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

Фото: pixabay.com

На утро 15 сентября в Удмуртии зарегистрировали 72 заболевших коронавирусом. Всего, по данным оперштаба, в регионе 4 033 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 3 028 человек выздоровели, 78 летальных случаев.

Погибшие в обвалившемся бараке подростки

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

< 12 сентября в Сарапуле обрушился деревянный барак. Под завалами погибли два подростка. Мама одного из мальчиков рассказала, зачем ребята полезли в здание и как произошла трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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