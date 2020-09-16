Утро в Ижевске: рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки, ДТП с шестью погибшими и найденные кости древних животных

Фото: Сергей Грачев
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 16 сентября, погода не порадует нас теплом - днем будет дождливо и ветрено, до +12 градусов. К тому же, ожидается усиление ветра. Но, несмотря ни на что, не забываем читать новости, чтобы быть в курсе всех событий:
- В соцучреждениях Ижевска начали включать тепло.
- Экс-главе Удмуртии Соловьеву вновь продлили домашний арест.
- 14-летнюю девочку сбил водитель на пешеходном переходе в Ижевске.
- Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП в Удмуртии, где погибли шесть человек.
- Кости древних животных нашли в Удмуртии.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
Фото: pixabay.com
На утро 15 сентября в Удмуртии зарегистрировали 72 заболевших коронавирусом. Всего, по данным оперштаба, в регионе 4 033 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 3 028 человек выздоровели, 78 летальных случаев.
Погибшие в обвалившемся бараке подростки
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
< 12 сентября в Сарапуле обрушился деревянный барак. Под завалами погибли два подростка. Мама одного из мальчиков рассказала, зачем ребята полезли в здание и как произошла трагедия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДОБРОЕ УТРО, ИЖЕВСК!»