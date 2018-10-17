Утро в Ижевске: спасение лисенка и выборы главы города

СЕГОДНЯ 07:07 2018-10-17T09:55:29+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 17 октября, среда. Рабочая неделя в самом разгаре, и мы верим, что вы полны сил и энергии! Кстати, по данным Удмуртгидрометцентра, сегодня нас ждет очень ветреный день. Будьте готовы к осенней непогоде и одевайтесь теплее!

В Ижевске за торговлю опасной птицей задержан иностранец

В Удмуртии автобус насмерть сбил пешехода

Трое жителей Ижевска будут осуждены за продажу аналога «Виагры»

Ижевчане высадили более 200 кг желудей у поселка Машиностроителей

Ижевск «утонул» в тумане

Спасение лисенка

Олег Калинин

- Когда мы увидели лисенка, у которого из задней лапки торчала кость, то поняли, что он просто не выживет в лесу, - рассказал житель Чайковского Олег Калинин. Он остановился на трассе, чтобы помочь дикому зверьку. Однако в своем городе он помощи не нашел – непривитого лиса не захотела брать ни одна ветклиника. Тогда Олег отправился за помощью в Ижевск (подробнее)

Два кандидата

18 октября в Ижевске пройдут выборы нового главыФото: Архив КП

Уже в эту пятницу, 18 октября, в Ижевске пройдут выборы нового главы. Кандидатов всего два: нынешний глава Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков (подробнее)

Сделано в Удмуртии

forum.madeinudmurtia.ru

С 30 октября по 2 ноября в Ижевске пройдет форум «Сделано в Удмуртии», благодаря которому предприниматели смогут выйти на новые для них межрегиональные и международные рынки, а власть – разработать новые механизмы решения проблем в сфере бизнеса. Кроме того, в рамках мероприятия запланирована выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии» (подробнее)

Смертельная авария

пресс-служба ГУ МЧС ПО УР

Страшная авария, произошедшая утром 16 октября на трассе Ижевск - Воткинск, унесла жизни двух человек. Еще трое госпитализированы с различными травмами. Следователи Удмуртии уже начали доследственную проверку по факту ДТП (подробнее)