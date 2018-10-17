Утро в Ижевске: спасение лисенка и выборы главы города
Доброе утро, Ижевск! На календаре 17 октября, среда. Рабочая неделя в самом разгаре, и мы верим, что вы полны сил и энергии! Кстати, по данным Удмуртгидрометцентра, сегодня нас ждет очень ветреный день. Будьте готовы к осенней непогоде и одевайтесь теплее!
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Спасение лисенка
Олег Калинин
- Когда мы увидели лисенка, у которого из задней лапки торчала кость, то поняли, что он просто не выживет в лесу, - рассказал житель Чайковского Олег Калинин. Он остановился на трассе, чтобы помочь дикому зверьку. Однако в своем городе он помощи не нашел – непривитого лиса не захотела брать ни одна ветклиника. Тогда Олег отправился за помощью в Ижевск (подробнее)
Два кандидата
18 октября в Ижевске пройдут выборы нового главыФото: Архив КП
Уже в эту пятницу, 18 октября, в Ижевске пройдут выборы нового главы. Кандидатов всего два: нынешний глава Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков (подробнее)
Сделано в Удмуртии
forum.madeinudmurtia.ru
С 30 октября по 2 ноября в Ижевске пройдет форум «Сделано в Удмуртии», благодаря которому предприниматели смогут выйти на новые для них межрегиональные и международные рынки, а власть – разработать новые механизмы решения проблем в сфере бизнеса. Кроме того, в рамках мероприятия запланирована выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии» (подробнее)
Смертельная авария
пресс-служба ГУ МЧС ПО УР
Страшная авария, произошедшая утром 16 октября на трассе Ижевск - Воткинск, унесла жизни двух человек. Еще трое госпитализированы с различными травмами. Следователи Удмуртии уже начали доследственную проверку по факту ДТП (подробнее)
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