Утро в Ижевске: соболезнования главы Удмуртии по поводу трагедии в Керчи и повышение транспортного налога
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 октября, четверг, а за окном до +6-8 градусов днем и местами небольшие дожди.
Судебные приставы в Удмуртии спасли жизнь должнику
23 октября в Ижевске откроют первый в России спортивно-ландшафтный парк
Самым старшим работающим пенсионером в Удмуртии назван 90-летний мужчина
Минимальный срок полномочий главы города планируют ввести в Глазове
Соболезнования
Глава Удмуртии выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии, которая произошла в Керченском политехническом колледже (подробнее)
don24.ru
Автомобиль – дорогое удовольствие
С 1 января в Удмуртии планируют повысить транспортный налог. Не на все виды транспортных средств, но все же некоторым ударит по карману (подробнее)
архив редакции
2 месяца
Бывший начальник Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска отправился под стражу на два месяца (подробнее)
архив редакции
Не спорьте с Лизой!
Фигуристка Елизавета Туктамышева вступила в интернет-баталию с теннисистом Евгением Кафельниковым и волейболистом Алексеем Спиридоновым по поводу… футбола. Ну что мы можем сказать. Не попадайтесь нашей спортсменке на язык! (подробнее)
личная страница Елизаветы Туктамышевой "ВКонтакте"
Для детей безопасно?
В Ижевске проверили детские игровые комнаты, расположенные в торговых центрах города. Какие результаты? (подробнее)
архив редакции
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»