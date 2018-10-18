Утро в Ижевске: соболезнования главы Удмуртии по поводу трагедии в Керчи и повышение транспортного налога

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-18T06:53:44+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 октября, четверг, а за окном до +6-8 градусов днем и местами небольшие дожди.

Судебные приставы в Удмуртии спасли жизнь должнику

23 октября в Ижевске откроют первый в России спортивно-ландшафтный парк

Самым старшим работающим пенсионером в Удмуртии назван 90-летний мужчина

Минимальный срок полномочий главы города планируют ввести в Глазове

Соболезнования

Глава Удмуртии выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии, которая произошла в Керченском политехническом колледже (подробнее)

don24.ru

Автомобиль – дорогое удовольствие

С 1 января в Удмуртии планируют повысить транспортный налог. Не на все виды транспортных средств, но все же некоторым ударит по карману (подробнее)

архив редакции

2 месяца

Бывший начальник Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска отправился под стражу на два месяца (подробнее)

архив редакции

Не спорьте с Лизой!

Фигуристка Елизавета Туктамышева вступила в интернет-баталию с теннисистом Евгением Кафельниковым и волейболистом Алексеем Спиридоновым по поводу… футбола. Ну что мы можем сказать. Не попадайтесь нашей спортсменке на язык! (подробнее)

личная страница Елизаветы Туктамышевой "ВКонтакте"

Для детей безопасно?

В Ижевске проверили детские игровые комнаты, расположенные в торговых центрах города. Какие результаты? (подробнее)