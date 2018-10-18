2018-10-18T06:53:44+03:00
Общество

Утро в Ижевске: соболезнования главы Удмуртии по поводу трагедии в Керчи и повышение транспортного налога

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 октября, четверг, а за окном до +6-8 градусов днем и местами небольшие дожди.

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