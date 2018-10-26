2018-10-26T07:12:12+03:00
Общество

Утро в Ижевске: снос ларьков и игровая площадка для леопарда

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Диана ФИЛИМОНОВА
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С добрым утром, Ижевск!С добрым утром, Ижевск!Фото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 26 октября, пятница. Пусть последний рабочий день на этой неделе пролетит для вас незаметно, а пока мы вам расскажем о главных событиях последних часов.

Житель Ижевска украл золотые украшения на 50 тысяч рублей

Впервые в Ижевске пройдет детский хоккейный турнир имени Михаила Калашникова

Ижевский концерн «Калашников» начал производство аппарата лечебной гипотермии

В Удмуртии законсервировали сарапульский пост ДПС

Под Ижевском автомобиль врезался в опору ЛЭП: один человек погиб, еще один – в больнице

Готовимся к снегу

Рассказываем, где можно переобуть свой автомобиль Фото: Архив КП

Рассказываем, где можно переобуть свой автомобильФото: Архив КП

Уже 28 октября, по прогнозу синоптиков, нас ожидает «День жестянщика». Мы советуем всем автолюбителям не дожидаться снега и наледи, и переобуть машину заранее. И специально для вас мы выяснили, где и за какую стоимость это можно сделать (подробнее)

Игрушки для леопарда

Зоопарк Удмуртии

Зоопарк Удмуртии

Ижевский зоопарк в очередной раз радует нас доброй новостью: трое сотрудников за полторы недели соорудили новую игровую площадку для леопарда Басура (подробнее)

Борьба с остановками

Анна Самойлова

Анна Самойлова

Стало известно, что до конца этого года в Ижевске снесут несколько десятков ларьков, нарушающих антиалкогольное законодательство. Некоторые из них оборудованы навесами, так что вместе с ларьком горожане лишатся еще и нескольких остановочных комплексов, как это случилось на днях на Удмуртской (подробнее)

В плену стихии

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Мощнейшие ливни, обрушившиеся на Краснодарский край, парализовали движение по дорогам. В плену стихии оказалась и ижевчанка Соня. Девушка приехала погостить к своим родственникам и уже 25 октября должна была отправиться в Удмуртию, однако покинуть юг оказалось не так-то просто (подробнее)

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