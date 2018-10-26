Утро в Ижевске: снос ларьков и игровая площадка для леопарда
Доброе утро, Ижевск! На календаре 26 октября, пятница. Пусть последний рабочий день на этой неделе пролетит для вас незаметно, а пока мы вам расскажем о главных событиях последних часов.
Житель Ижевска украл золотые украшения на 50 тысяч рублей
Впервые в Ижевске пройдет детский хоккейный турнир имени Михаила Калашникова
Ижевский концерн «Калашников» начал производство аппарата лечебной гипотермии
В Удмуртии законсервировали сарапульский пост ДПС
Под Ижевском автомобиль врезался в опору ЛЭП: один человек погиб, еще один – в больнице
Готовимся к снегу
Рассказываем, где можно переобуть свой автомобильФото: Архив КП
Уже 28 октября, по прогнозу синоптиков, нас ожидает «День жестянщика». Мы советуем всем автолюбителям не дожидаться снега и наледи, и переобуть машину заранее. И специально для вас мы выяснили, где и за какую стоимость это можно сделать (подробнее)
Игрушки для леопарда
Зоопарк Удмуртии
Ижевский зоопарк в очередной раз радует нас доброй новостью: трое сотрудников за полторы недели соорудили новую игровую площадку для леопарда Басура (подробнее)
Борьба с остановками
Анна Самойлова
Стало известно, что до конца этого года в Ижевске снесут несколько десятков ларьков, нарушающих антиалкогольное законодательство. Некоторые из них оборудованы навесами, так что вместе с ларьком горожане лишатся еще и нескольких остановочных комплексов, как это случилось на днях на Удмуртской (подробнее)
В плену стихии
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Мощнейшие ливни, обрушившиеся на Краснодарский край, парализовали движение по дорогам. В плену стихии оказалась и ижевчанка Соня. Девушка приехала погостить к своим родственникам и уже 25 октября должна была отправиться в Удмуртию, однако покинуть юг оказалось не так-то просто (подробнее)
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