2018-11-28T10:15:56+03:00
Общество

Утро в Ижевске: повышение транспортного налога, прибытие двухэтажных поездов и заметенные дороги

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 ноября, среда. В городе сегодня будет облачно, временами снег. Днем до -8 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

16-летняя девушка и женщина пострадали в ДТП в Удмуртии (продолжение)

В парках Ижевска зимой запустят Колесо обозрения и сделают зимний городок (продолжение)

На ремонт соцобъектов в Удмуртии необходимо 3 млрд рублей (продолжение)

В Ленинском районе Ижевска без света осталось несколько домов (продолжение)

Фигуристке из Удмуртии Елизавете Туктамышевой усложнят программу перед финалом Гран-при (продолжение)

Далее с подробностями:

Яркие краски

Фото: архив

Фото: архив

Ранее мы уже рассказывали вам про удивительного ижевчанина Наиля Салимова, который вносит яркие краски в повседневную жизнь нашего города. Очередным его творением стал лифт в доме, в котором он живет. Мужчина разукрасил его вручную всего за несколько дней! (продолжение)

Повышение транспортного налога

Фото: архив

Фото: архив

Не самая хорошая новость с утра для автолюбителей. Вчера, 27 ноября, Госсовет Удмуртии поддержал законопроект о повышении транспортного налога для некоторых категорий транспорта. По новой ставке жители региона начнут платить его с 2020 года. (продолжение)

Двухэтажные поезда

Фото: архив

Фото: архив

Ура! Мы все так долго этого ждали. В Ижевск наконец-то прибыл состав из 14 новых двухэтажных вагонов. Куда на новеньком поезде смогут путешествовать ижевчане, читайте в нашей статье. (продолжение)

А снег идет…

Фото: архив

Фото: архив

«Комсомолка» выяснила, кто рад снегопаду в Ижевске, а кому он доставляет большие трудности. Справляются ли дорожники со стихией, и куда жаловаться на заметенные дороги? Обо всем этом в нашем материале. (продолжение)

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