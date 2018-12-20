2018-12-20T10:27:14+03:00
Общество

Утро в Ижевске: пожар в Сарапуле, «живая» газета и перенос соревнований

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 20 декабря, четверг. Сегодня будет облачно и без осадков, температура -14...-18 градусов, одеваемся теплее. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар (подробнее)

В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова (подробнее)

В магазинах Удмуртии очередное повышение цен (подробнее)

В Ижевске временно отключат некоторые телепрограммы (подробнее)

В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка (подробнее)

В школах Удмуртии введут электронную форму учебников (подробнее)

Далее с подробностями:

Пожар в Сарапуле

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Вчера, 19 декабря, около четырех утра в Сарапуле произошел страшных пожар - загорелся двухэтажный деревянный дом. В тот момент в здании находилось 15 человек, в том числе шесть детей. В результате пожара один ребенок и трое взрослых погибли, несколько человек сейчас находятся в больнице. «Комсомолка» выяснила все подробности этой трагедии.Фото и видео с места событий ждет вас в материале. (продолжение)

Мартовский «Калашников Биатлон Фест»

Фото: архив

Фото: архив

Стало известно, что любительские гонки «Калашников Биатлон Фест», которые должны были пройти 22 декабря, перенесли на март 2019 года. Иван Черезов, директор по спортивным проектам Концерна «Калашников», прокомментировал ситуацию. (продолжение)

«Живая» газета

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

19 декабря в Ижевске вышел ставший уже традиционным «живой» номер «Комсомолки». Газета буквально «оживет» в руках читателей: ее можно будет не только прочитать, но и посмотреть. Герои еженедельника поздравят читателей с Новым годом, споют, станцуют, расскажут свою историю и даже поднимут тост за наступающий праздник! Читайте подробнее, как же «оживить» газету. (продолжение)

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