Утро в Ижевске: новогодняя афиша, падения Алины Загитовой и ижевчанка на шоу “Танцы”

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 24 декабря. Сегодня днем будет небольшой снег и -9 градусов. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить главные новости минувших выходных:

Более 3500 детей Удмуртии посетят благотворительные представления (подробнее)

На конкурсе «Татьяна Поволжья-2019» Удмуртию представит Татьяна Попова (подробнее)

Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии, одержала первую крупную победу международного уровня (подробнее)

Команда студентов из Удмуртии разработала этно-стикеры для «ВКонтакте» (подробнее)

Жители Удмуртии могут выбрать оформление уличных ларьков (подробнее)

В школах Ижевска откроются мемориальные доски, посвященные героям Отечества (подробнее)

Подробные новости:

Новогодняя афиша

Фото: архив

Где найти новогоднее настроение и как провести январские праздники? “Комсомолка” подготовила полную афиша праздничных мероприятий с 27 декабря по 7 января. Список театральных представлений, фестивалей, файер-шоу и бесплатных концертов, которые ждут ижевчан, читайте в нашем материале. (продолжение)

Падения Алины Загитовой

Фото: vk.com/alinazagitova

К сожалению, фигуристка Алина Загитова из Ижевска не смогла попасть в тройку лидеров на Чемпионате России. В произвольной программе она дважды упала. (продолжение)

Ижевчанка в “Танцах”

Фото: Аккаунт Анастасии Михалевой

22 декабря состоялся финал пятого сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Анастасия Михалева из Ижевска приняла участие в заключительном выступлении. Девушка танцевала в составе команды AGNY. (продолжение)

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