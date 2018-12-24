Утро в Ижевске: новогодняя афиша, падения Алины Загитовой и ижевчанка на шоу “Танцы”
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 24 декабря. Сегодня днем будет небольшой снег и -9 градусов. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить главные новости минувших выходных:
Более 3500 детей Удмуртии посетят благотворительные представления (подробнее)
На конкурсе «Татьяна Поволжья-2019» Удмуртию представит Татьяна Попова (подробнее)
Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии, одержала первую крупную победу международного уровня (подробнее)
Команда студентов из Удмуртии разработала этно-стикеры для «ВКонтакте» (подробнее)
Жители Удмуртии могут выбрать оформление уличных ларьков (подробнее)
В школах Ижевска откроются мемориальные доски, посвященные героям Отечества (подробнее)
Подробные новости:
Новогодняя афиша
Фото: архив
Где найти новогоднее настроение и как провести январские праздники? “Комсомолка” подготовила полную афиша праздничных мероприятий с 27 декабря по 7 января. Список театральных представлений, фестивалей, файер-шоу и бесплатных концертов, которые ждут ижевчан, читайте в нашем материале. (продолжение)
Падения Алины Загитовой
Фото: vk.com/alinazagitova
К сожалению, фигуристка Алина Загитова из Ижевска не смогла попасть в тройку лидеров на Чемпионате России. В произвольной программе она дважды упала. (продолжение)
Ижевчанка в “Танцах”
Фото: Аккаунт Анастасии Михалевой
22 декабря состоялся финал пятого сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Анастасия Михалева из Ижевска приняла участие в заключительном выступлении. Девушка танцевала в составе команды AGNY. (продолжение)
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