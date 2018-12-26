Утро в Ижевске: закон о повышении МРОТ, «Маленькая Мисс Россия» из Удмуртии и повышение цен на продукты
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 26 декабря. Сегодня будет -8...-10 градусов. Слабая метель, на дорогах снежные заносы. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:
- Замена мусорных баков произойдет в ближайшее время в Удмуртии (продолжение).
- В Удмуртии семьям студентов с маленьким ребенком будут выплачивать 100 тысяч рублей (продолжение).
- Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей в 2019 году (продолжение).
- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала лауреатом премии «Серебряная лань» (продолжение).
- В Удмуртии цены на продукты растут каждую неделю (продолжение).
- Как пройдет празднование Новогодней ночи на Центральной площади? (продолжение).
- Ижевчанка Полина Стяжкина стала «Маленькой Мисс России» (продолжение).
Далее с подробностями:
Разрешили использовать шпионскую технику!
Фото: pixabay.com
Мало кто знает, но еще не так давно вы могли оказаться в колонии за то, что решили побаловаться ручкой с невидимыми чернилами, заказанной из интернета. Или еще был случай, когда мужчину грозились отправить в тюрьму за то, что тот надел трекер на свою корову... Такие бердовые истории в скором времени должны прекратиться, так как частично разрешили использовать шпионскую технику. О всех тонкостях читайте в нашем материале.
Где можно купить живую елку в Ижевске?
Где в Ижевске купить живую елку
Администрация Ижевска опубликовала список мест, где можно купить живую елку. Елочные базары будут работать до 31 декабря. Представляем вам полный список с разбивкой на районы (продолжение).
Уничтожение обуви
Как реагенты влияют на обувь
«Комсомолка» решила выяснить, чем именно обрабатывают дороги Ижевска, как материалы влияют на нашу обувь и в каких районах города лучше не гулять. И, да, при эксперименте пострадали сапоги (продолжение).
Мусорный вопрос
Мусорный вопрос
В Удмуртии утвердили тариф на вывоз мусора. Из-за этого вопросов от жителей стало еще больше. Мы решили ответить на самые популярные из них (продолжение).
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »