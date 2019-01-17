Утро в Ижевске: тараканы в школьной еде, продажа «Волги» Брежнева и рост цен на продукты

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 17 января. Сегодня временами снег, температура -2...-4 градуса. «Комсомолка» желает всем хорошего дня и предлагает почитать новости одной строкой:

- В Удмуртии прохожий развратил 18-летнюю девушку.

- В еде школьников ижевского лицея нашли жирненьких тараканов

- После эфира на радио «Комсомольская правда» в Ижевске почистили скейт-парк.

- Минтранс Удмуртии назвал самые запомнившиеся объекты ремонта дорог.

- В России предложили смягчить условия маткапитала для погашения кредита.

- Экс-председателя общественной палаты Ижевска подозревают в легализации 1,5 миллиона рублей.

- Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Созвездие» открылся в Ижевске.

- Проверка слуха: в Удмуртии продают «Волгу» Брежнева?

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Ценовой вопрос

Почему дорожают продукты

2019 год начался с роста цен на топливо, лекарства и, конечно же, продукты. В чем причина подорожания и как еще изменятся цены в ближайшие месяцы, выяснила «Комсомолка».

Крещение-2019

Крещение в Удмуртии 2019

Где в Удмуртии можно окунуться в освященную прорубь? «Комсомолка» узнала адреса купелей и подготовила советы по купанию в ледяной воде (продолжение).

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