Утро в Ижевске: тараканы в школьной еде, продажа «Волги» Брежнева и рост цен на продукты
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 17 января. Сегодня временами снег, температура -2...-4 градуса. «Комсомолка» желает всем хорошего дня и предлагает почитать новости одной строкой:
- В Удмуртии прохожий развратил 18-летнюю девушку.
- В еде школьников ижевского лицея нашли жирненьких тараканов
- После эфира на радио «Комсомольская правда» в Ижевске почистили скейт-парк.
- Минтранс Удмуртии назвал самые запомнившиеся объекты ремонта дорог.
- В России предложили смягчить условия маткапитала для погашения кредита.
- Экс-председателя общественной палаты Ижевска подозревают в легализации 1,5 миллиона рублей.
- Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Созвездие» открылся в Ижевске.
- Проверка слуха: в Удмуртии продают «Волгу» Брежнева?
Далее с подробностями:
Ценовой вопрос
Почему дорожают продукты
2019 год начался с роста цен на топливо, лекарства и, конечно же, продукты. В чем причина подорожания и как еще изменятся цены в ближайшие месяцы, выяснила «Комсомолка».
Крещение-2019
Крещение в Удмуртии 2019
Где в Удмуртии можно окунуться в освященную прорубь? «Комсомолка» узнала адреса купелей и подготовила советы по купанию в ледяной воде (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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