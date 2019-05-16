Утро в Ижевске: ремонт эспланады, появление третьей полосы на улице Ленина и откровения сотрудника СИЗО

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 16 мая, четверг. В городе сегодня облачно, дождь. Днем до +22 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Беспилотник ижевского производства помог поймать поджигателя в Тюменской области (подробнее)

В Ижевске планируют объединить ИжГЭТ и ИПОПАТ (подробнее)

Во время ремонта дороги в Удмуртии погибла 14-летняя девочка (подробнее)

В Ижевске появится Центр культуры имени Короленко (подробнее)

18 мая в Ижевске откроется мотосезон (подробнее)

Две остановки на улице Ленина в Ижевске переименуют (подробнее)

Далее с подробностями.

110 МИЛЛИОНОВ

В Ижевске определили подрядчика для ремонта эспланады, которая идет от Центральной площади до монумента «Навеки с Россией». Максимальная цена контракта составила 109,1 миллиона рублей (подробнее)

Фото: Архив

ТРЕТЬЯ ПОЛОСА И СМЕНА РЕЖИМА РАБОТЫ СВЕТОФОРОВ

Улица Ленина в Ижевске в скором времени должна измениться – там добавят третью полосу для движения и изменят режим работы светофора. На такой шаг пошли после споров из-за бордюров около трамвайных путей. Они значительно сужали проезжую часть (подробнее)

Фото: Андрей Ялунин

«РАЗГОВОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, НАЧИНАЕМ БИТЬ»

Эта история похожа на дешевый криминальный роман. Два года сотрудники Глазовского СИЗО издевались над заключенными, под пытками выбивая из них признания. «Комсомолке» удалось пообщаться с одним из участников тех событий, который рассказал нам, что же творилось в изоляторе (подробнее)

Фото: архив редакции

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