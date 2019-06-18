Утро в Ижевске: подробности убийства на Холмогорова, спасение котенка и фестиваль стрит-арта
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 июня, вторник. В городе сегодня будет небольшая облачность, без осадков. Днем до +21 градус. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
В театре кукол Удмуртии пройдут лекции профессора Марека Вашкеля (подробнее)
Бывшего полицейского в Ижевске осудили за подбрасывание наркотиков невиновным (подробнее)
Фестиваль йоги пройдет в пятый раз в Ижевске (подробнее)
Чемпионат России по автозвуку пройдет в Ижевске (подробнее)
В День памяти и скорби в Ижевске пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти» (подробнее)
Двухлетняя малышка из Удмуртии утонула в бочке с водой (подробнее)
Далее с подробностями.
ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО
В пятницу, 14 июня, на улице Холмогорова в Ижевске произошло кровавое и дерзкое убийство. Были убиты двое – отец и сын. Из квартиры, в которой они проживали, были похищены 16 миллионов рублей. Как именно произошло преступление и что известно о подозреваемых на данный момент? (подробнее)
Фото: Ирина Бурцева/пресс-служба МВД по УР
СПАСЕНИЕ
В Сарапуле спасли котенка, который застрял в пятиметровой старой трубе. Жители меняли трубы горячего водоснабжения, когда они обнаружили котенка. По сообщению спасателей, он «жалобно мяукал, зовя на помощь» (подробнее)
Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
В Ижевске продолжается фестиваль стрит-арта, в рамках которого добровольцы-художники разукрашивают стены домов и зданий, тем самым внося яркие краски в нашу обыденность. Их работы уже можно встретить. «Комсомолка» собрала яркий фоторепортаж (подробнее)
Фото: Диля Ахмадишина
ИСТОЧНИК KP.RU
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