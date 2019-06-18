2019-06-18T08:00:19+03:00
Общество

Утро в Ижевске: подробности убийства на Холмогорова, спасение котенка и фестиваль стрит-арта

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария Хафизова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 июня, вторник. В городе сегодня будет небольшая облачность, без осадков. Днем до +21 градус. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В театре кукол Удмуртии пройдут лекции профессора Марека Вашкеля (подробнее)

Бывшего полицейского в Ижевске осудили за подбрасывание наркотиков невиновным (подробнее)

Фестиваль йоги пройдет в пятый раз в Ижевске (подробнее)

Чемпионат России по автозвуку пройдет в Ижевске (подробнее)

В День памяти и скорби в Ижевске пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти» (подробнее)

Двухлетняя малышка из Удмуртии утонула в бочке с водой (подробнее)

Далее с подробностями.

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО

В пятницу, 14 июня, на улице Холмогорова в Ижевске произошло кровавое и дерзкое убийство. Были убиты двое – отец и сын. Из квартиры, в которой они проживали, были похищены 16 миллионов рублей. Как именно произошло преступление и что известно о подозреваемых на данный момент? (подробнее)

Фото: Ирина Бурцева/пресс-служба МВД по УР

Фото: Ирина Бурцева/пресс-служба МВД по УР

СПАСЕНИЕ

В Сарапуле спасли котенка, который застрял в пятиметровой старой трубе. Жители меняли трубы горячего водоснабжения, когда они обнаружили котенка. По сообщению спасателей, он «жалобно мяукал, зовя на помощь» (подробнее)

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

В Ижевске продолжается фестиваль стрит-арта, в рамках которого добровольцы-художники разукрашивают стены домов и зданий, тем самым внося яркие краски в нашу обыденность. Их работы уже можно встретить. «Комсомолка» собрала яркий фоторепортаж (подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

ИСТОЧНИК KP.RU

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