Итоги недели в Ижевске: массовая гибель пчел, слизни в домах и прогулка экс-главы Удмуртии

Коротко о главном

- Арестованного экс-главу Удмуртии заметили на прогулке

- В одной из квартир Ижевска нашли тело мужчины, который умер около пяти лет назад

- Чемпионку мира Алину Загитову не будут штрафовать за езду без прав

- Что происходит за забором на Центральной площади Ижевска

С подробностями

«Слизни ползают по телу»

Фото: Анастасия Захарова

Грибки и плесень на стенах, слизни, ползающие по квартире, дыры в полу… Более 20 лет Веретенниковы живут в «карточном домике», который может «сложиться» в любой момент. И это не пустые слова - в мае прошлого года в одном из помещений обвалился потолок. Как получилось, что семья живет в таких нечеловеческих условиях, выяснил журналист «Комсомолки».

Массовая гибель пчел в Удмуртии

Фото: pixabay.com

Этим летом от массовой гибели пчел пострадали по меньшей мере 20 регионов России. Удмуртия - в их числе. Падеж пчел зарегистрирован уже на 40 пасеках в Алнашском, Балезинском, Воткинском, Малопургинском и других районах республики. Кто виноват в происходящем, ждать ли подорожания меда и опасен ли мед с отравленных полей?

«Удар в спину»

Фото: Архив

Приговором завершилось уголовное дело, расследование которого длилось в Удмуртии два года. На новогоднем корпоративе в полиции завязалась потасовка, в результате которой участкового ударили ножом. Дело пытались замять, но правосудие восторжествовало.

Осторожно, горячо!

Фото: Вячеслав Ложкин

На берегу Ижевского пруда прошла откровенная фотосессия. А ее участницы рассказали, как нашли необычное хобби, и почему удобнее танцевать без одежды?