Итоги недели в Ижевске: массовая гибель пчел, слизни в домах и прогулка экс-главы Удмуртии
Коротко о главном
- Арестованного экс-главу Удмуртии заметили на прогулке
- В одной из квартир Ижевска нашли тело мужчины, который умер около пяти лет назад
- Чемпионку мира Алину Загитову не будут штрафовать за езду без прав
- Что происходит за забором на Центральной площади Ижевска
С подробностями
«Слизни ползают по телу»
Фото: Анастасия Захарова
Грибки и плесень на стенах, слизни, ползающие по квартире, дыры в полу… Более 20 лет Веретенниковы живут в «карточном домике», который может «сложиться» в любой момент. И это не пустые слова - в мае прошлого года в одном из помещений обвалился потолок. Как получилось, что семья живет в таких нечеловеческих условиях, выяснил журналист «Комсомолки».
Массовая гибель пчел в Удмуртии
Фото: pixabay.com
Этим летом от массовой гибели пчел пострадали по меньшей мере 20 регионов России. Удмуртия - в их числе. Падеж пчел зарегистрирован уже на 40 пасеках в Алнашском, Балезинском, Воткинском, Малопургинском и других районах республики. Кто виноват в происходящем, ждать ли подорожания меда и опасен ли мед с отравленных полей?
«Удар в спину»
Фото: Архив
Приговором завершилось уголовное дело, расследование которого длилось в Удмуртии два года. На новогоднем корпоративе в полиции завязалась потасовка, в результате которой участкового ударили ножом. Дело пытались замять, но правосудие восторжествовало.
Осторожно, горячо!
Фото: Вячеслав Ложкин
На берегу Ижевского пруда прошла откровенная фотосессия. А ее участницы рассказали, как нашли необычное хобби, и почему удобнее танцевать без одежды?
ИСТОЧНИК KP.RU
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