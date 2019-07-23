Утро в Ижевске: Машиностроитель без газа, ЧП во время сплава на байдарках и новый аттракцион в Летнем саду

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 июля, вторник. В городе сегодня будет облачно, дождь. Днем до +22 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на интересующие вопросы своих поклонников (подробнее)

Фаер-шоу, герои из «Деревни дураков» и песни под гитару: топ-10 фото с фестиваля «YLЕТАЙ» в Удмуртии (подробнее)

В погоне за легкими деньгами: житель Удмуртии лишился 1,5 млн рублей, решив заработать на бирже (подробнее)

Испытания теплосетей в центральной части Ижевска начнутся позже (подробнее)

Осводовцы очистили 10 водоемов в Удмуртии (подробнее)

По факту возгорания автобуса в Сарапуле организована прокурорская проверка (подробнее)

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МЕСЯЦ БЕЗ ГАЗА

Почти месяц жители поселка Машиностроитель живут без газа. В июне в домах прошла плановая проверка газового оборудования, после чего почти весь район отключили. Сейчас жители 33 домов, оставшихся без «голубого топлива», вынуждены готовить на электроплитках. Это довольно опасно – дома ветхие и жильцы боятся, что проводка может вспыхнуть в любой момент… Почему отключили газ и как решается проблема, выяснила «Комсомолка» (подробнее)

Дома в Машиностроителе в ужасном состоянии. но многие из них не признаны аварийными

УТОНУЛА

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту утопления двух человек во время сплава на байдарках на реке Чепца. 21 июля около села Полом Кезского района байдарка с двумя пассажирами – 30-летней женщиной и 33-летним мужчиной попала в водоворот и опрокинулась (подробнее)

Фото: pixabay.com

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН

В Летнем саду имени Горького в Ижевске появится новый аттракцион «Летающие слоны». Принцип действия – кабина будет подниматься вверх на 7 метров, опускаться вниз и двигаться по кругу. Вообще это семейный аттракцион, у нас любят такие карусели, когда родителям можно кататься вместе с детьми (подробнее)

Фото: пресс-служба "Парков Ижевска"

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