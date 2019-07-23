2019-07-23T09:16:56+03:00
Общество

Утро в Ижевске: Машиностроитель без газа, ЧП во время сплава на байдарках и новый аттракцион в Летнем саду

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария Хафизова
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 июля, вторник. В городе сегодня будет облачно, дождь. Днем до +22 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на интересующие вопросы своих поклонников (подробнее)

Фаер-шоу, герои из «Деревни дураков» и песни под гитару: топ-10 фото с фестиваля «YLЕТАЙ» в Удмуртии (подробнее)

В погоне за легкими деньгами: житель Удмуртии лишился 1,5 млн рублей, решив заработать на бирже (подробнее)

Испытания теплосетей в центральной части Ижевска начнутся позже (подробнее)

Осводовцы очистили 10 водоемов в Удмуртии (подробнее)

По факту возгорания автобуса в Сарапуле организована прокурорская проверка (подробнее)

Далее с подробностями.

МЕСЯЦ БЕЗ ГАЗА

Почти месяц жители поселка Машиностроитель живут без газа. В июне в домах прошла плановая проверка газового оборудования, после чего почти весь район отключили. Сейчас жители 33 домов, оставшихся без «голубого топлива», вынуждены готовить на электроплитках. Это довольно опасно – дома ветхие и жильцы боятся, что проводка может вспыхнуть в любой момент… Почему отключили газ и как решается проблема, выяснила «Комсомолка» (подробнее)

Дома в Машиностроителе в ужасном состоянии. но многие из них не признаны аварийными

Дома в Машиностроителе в ужасном состоянии. но многие из них не признаны аварийными

УТОНУЛА

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту утопления двух человек во время сплава на байдарках на реке Чепца. 21 июля около села Полом Кезского района байдарка с двумя пассажирами – 30-летней женщиной и 33-летним мужчиной попала в водоворот и опрокинулась (подробнее)

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН

В Летнем саду имени Горького в Ижевске появится новый аттракцион «Летающие слоны». Принцип действия – кабина будет подниматься вверх на 7 метров, опускаться вниз и двигаться по кругу. Вообще это семейный аттракцион, у нас любят такие карусели, когда родителям можно кататься вместе с детьми (подробнее)

Фото: пресс-служба "Парков Ижевска"

Фото: пресс-служба "Парков Ижевска"

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ко Дню оружейника в Ижевске появится сквер имени Калашникова
Таксиста из Казани нашли мертвым в Ижевске
Двое жителей Удмуртии задолжали государству 7 млн рублей
Движение транспорта ограничат 28 июля в Ижевске
В Ижевске ремонт дорог подошел к экватору
В Ленинском районе Ижевска построят 30 контейнерных площадок
Сколько мест в Удмуртии оборудовано для купания
По факту возгорания автобуса в Сарапуле организована прокурорская проверка
Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
На детской площадке в Удмуртии 9-летнего мальчика придавило деревянным навесом
В Летнем саду Ижевска появится новый аттракцион
Фаер-шоу, герои из «Деревни дураков» и песни под гитару: топ-10 фото с фестиваля «YLЕТАЙ» в Удмуртии
Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на интересующие вопросы своих поклонников
Пассажирский автобус загорелся в Удмуртии
35-летнего ижевчанина обвиняют в организации занятия проституцией
Ко Дню оружейника в Ижевске пройдет стрит-арт фестиваль
В выходные в Удмуртии утонули три человека
В погоне за легкими деньгами: житель Удмуртии лишился 1,5 млн рублей, решив заработать на бирже
Испытания теплосетей в центральной части Ижевска начнутся позже
Ограничение движения по улице 10 лет Октября в Ижевске продлили
Ижевчанка утонула во время сплава на байдарках
В Удмуртии почти 74 кг опасного мяса сняли с продажи
Осводовцы очистили 10 водоемов в Удмуртии
Судебный пристав в Удмуртии случайно нашел находившегося в розыске осужденного
Количество работающих пенсионеров в Удмуртии снизилось почти в два раза
Спасатели помогли подросткам из Удмуртии выбраться из реки с сильным течением