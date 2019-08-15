2019-08-15T11:53:08+03:00
Общество

Утро в Ижевске: приход тепла, режим ЧС и запрет на использование старых авто

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 августа, четверг. Нас ждет +21...+23 градуса, без осадков. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Стая волков напала на ферму в Удмуртии

- Очередной ларек снесли на улице Баранова в Ижевске

- Режим чрезвычайной ситуации решили ввести в Удмуртии

- Новый скейт-парк в Ижевске могут переименовать в «Пулю»

- В пятницу в Удмуртию придет потепление

- В группу поддержки ХК «Ижсталь» набирают девушек

- В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Как Суперфиналы чемпионата России по шахматам проходят в Ижевске

Фото: Архив

Фото: Архив

А вы знали, что шахматистов перед игрой проверяют металлоискателем? И мы не догадывались, пока случайно не попали в комнату отдыха гроссмейстеров, куда вход запрещен для всех, даже для журналистов.

Готовимся к учебному году

Фото: Архив

Фото: Архив

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Водились ли в Удмуртии динозавры?

Фото: Архив

Фото: Архив

Историю одной из самых необыкновенных находок рассказал палеонтолог Александр Бакаев. Он первый, еще будучи студентом, всерьез заинтересовался черепом неизвестного животного, хранящимся в музее УдГУ. Впоследствии оказалось, что это совершенно новый вид, другие представители которого пока не найдены больше нигде в мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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