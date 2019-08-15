Утро в Ижевске: приход тепла, режим ЧС и запрет на использование старых авто
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 августа, четверг. Нас ждет +21...+23 градуса, без осадков. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
- Стая волков напала на ферму в Удмуртии
- Очередной ларек снесли на улице Баранова в Ижевске
- Режим чрезвычайной ситуации решили ввести в Удмуртии
- Новый скейт-парк в Ижевске могут переименовать в «Пулю»
- В пятницу в Удмуртию придет потепление
- В группу поддержки ХК «Ижсталь» набирают девушек
- В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Как Суперфиналы чемпионата России по шахматам проходят в Ижевске
Фото: Архив
А вы знали, что шахматистов перед игрой проверяют металлоискателем? И мы не догадывались, пока случайно не попали в комнату отдыха гроссмейстеров, куда вход запрещен для всех, даже для журналистов.
Готовимся к учебному году
Фото: Архив
Если вы еще не составили список покупок к 1 сентября, воспользуйтесь нашей шпаргалкой! Сэкономить поможет Корпорация «Центр» - помимо распродажи техники для учебы, магазин дарит промо-карту до 2000 рублей** на следующую покупку при приобретении товаров на сумму от 1000 рублей.
Водились ли в Удмуртии динозавры?
Фото: Архив
Историю одной из самых необыкновенных находок рассказал палеонтолог Александр Бакаев. Он первый, еще будучи студентом, всерьез заинтересовался черепом неизвестного животного, хранящимся в музее УдГУ. Впоследствии оказалось, что это совершенно новый вид, другие представители которого пока не найдены больше нигде в мире.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »