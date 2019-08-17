2019-08-17T14:09:52+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: студент, оформивший опеку над братьями, введение режима ЧС и заснятый призрак

Подборка самых важных и запоминающихся событий
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Коротко о главном

- 18-летний студент из Удмуртии оформил опеку над своими маленькими братьями

- Камеры видеонаблюдения засняли призрака в Ижевске

- Девушка из Удмуртии нашла пару на программе «Давай поженимся»

- Новую транспортную схему Ижевска представят в октябре 2019 года

- На перекрестке в Ижевске появилась пластиковая разметка

- Режим ЧС ввели в Удмуртии с 15 августа

С подробностями

«Открытая власть»

Фото: Архив

Фото: Архив

Общественная палата Ижевска при поддержке Медиагруппы «Центр» запустила новый проект «Открытая власть». Он поможет жителям города получить ответы на свои вопросы от городских чиновников, повлиять на то, каким будет наш город, а представителям власти - донести до людей важную и достоверную информацию. Первым нашим гостем стал глава Октябрьского района Ижевска Валерий Мартынов. «Комсомолка» собрала ответы на вопросы, которые задали жители.

5 вопросов ижевчан об отоплении

Фото: Пиксабай

Фото: Пиксабай

«Лето какое-то неубедительное. Когда там уже тепло-то дадут?» - в последнее время все чаще задаются вопросами ижевчане. Перестав надеяться на потепление, многие из них достали осеннюю одежду и обогреватели. «Комсомолка» решила ответить на этот и на несколько других самых важных вопросов об отопительном сезоне.

Исповедь бывшей наркоманки из Ижевска

Фото: Архив

Фото: Архив

История Жени пробирает до костей. На протяжении 16 лет она употребляла героин, «крокодил», «винт», наркотические соли... Два раза сидела в колонии, несколько раз лечилась в клиниках. Как Женя оказалась заложником наркотиков и, что немаловажно, как смогла отказаться от них – «Комсомолка» приводит ее историю от первого лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Горожан терроризируют клопы и их «ликвидаторы»
В столице очередная волна глобального нашествия клопов. Насекомых везут с вещами мигранты и отдохнувшие в тропиках москвичи. Но часто клопов в квартиры подбрасывают и… службы по санобработке помещений. Чтобы содрать с граждан деньги
Президент РАН Александр Сергеев считает успешным сотрудничество властей Тюменской области, бизнеса и науки
Западно-Сибирского межрегиональный НОЦ  интенсивно прирастает ведущими институтами РАН, стратегическими индустриальными партнерами, университетами
Новости 24
Шесть жителей Удмуртии за год стащили 11 коров и лошадей
В Летнем саду Ижевска тестируют новый аттракцион
По инициативе прокуратуры оштрафовали министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии
Начали ремонт дороги на улицах Наговицына и Милиционной в Ижевске
Очевидцы: около аэропорта Ижевска произошло смертельное ДТП
Потоп и пробки в 9 баллов: в Ижевске вновь прошел сильный ливень
Женщина с ребенком потерялись в лесу Удмуртии
В 2020 году в Ижевске планируют отремонтировать еще 10 общественных пространств
Пять социальных проектов Приволжья претендуют на гранты до 1,2 миллиона рублей
Какая погода ждет ижевчан в выходные
На улице Фронтовой в Ижевске появится пешеходный переход
Ижевчанина обвиняют в убийстве своего сына
До конца года в Ижевске установят еще 88 фонарей
Новую транспортную схему Ижевска представят в октябре 2019 года
Когда завершат ремонт фасадов домов на улице Пушкинская и Лихвинцева в Ижевске
Все остановки в Ижевске заменят в ближайшие три года
«Из психолога в иллюстраторы»: Ижевчанка рисует безумно милые картины
Актеру и участнику команды КВН «Уральские пельмени» Сергею Ершову не понравились дороги Удмуртии
После наезда на 8-летнего мальчика в Удмуртии водитель скрылся с места ДТП
Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомой
В Ленинском районе Ижевска благоустроили шесть дворов
Жителя Удмуртии осудят за развратные действия в отношении двух девочек
Полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика в Ижевске
«В качестве эксперимента»: на перекрестке в Ижевске появилась пластиковая разметка