Итоги недели в Ижевске: студент, оформивший опеку над братьями, введение режима ЧС и заснятый призрак

Коротко о главном

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С подробностями

«Открытая власть»

Фото: Архив

Общественная палата Ижевска при поддержке Медиагруппы «Центр» запустила новый проект «Открытая власть». Он поможет жителям города получить ответы на свои вопросы от городских чиновников, повлиять на то, каким будет наш город, а представителям власти - донести до людей важную и достоверную информацию. Первым нашим гостем стал глава Октябрьского района Ижевска Валерий Мартынов. «Комсомолка» собрала ответы на вопросы, которые задали жители.

5 вопросов ижевчан об отоплении

Фото: Пиксабай

«Лето какое-то неубедительное. Когда там уже тепло-то дадут?» - в последнее время все чаще задаются вопросами ижевчане. Перестав надеяться на потепление, многие из них достали осеннюю одежду и обогреватели. «Комсомолка» решила ответить на этот и на несколько других самых важных вопросов об отопительном сезоне.

Исповедь бывшей наркоманки из Ижевска

Фото: Архив

История Жени пробирает до костей. На протяжении 16 лет она употребляла героин, «крокодил», «винт», наркотические соли... Два раза сидела в колонии, несколько раз лечилась в клиниках. Как Женя оказалась заложником наркотиков и, что немаловажно, как смогла отказаться от них – «Комсомолка» приводит ее историю от первого лица.