Утро в Ижевске: новая программа Елизаветы Туктамышевой и самые страшные ДТП недели

Про добро и бабло: как в Интернете наживаются на больных детях и чужом сострадании

Спецкор "КП" Дина Карпицкая выяснила, что мамочки с папочками и фейковые благотворительные фонды присваивают себе миллионы, собранные всем миром на лечение в соцсетях