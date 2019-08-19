Утро в Ижевске: новая программа Елизаветы Туктамышевой и самые страшные ДТП недели
Доброе утро, Ижевск! На дворе понедельник, 19 августа. День обещает быть теплым - +24-26 градусов. Однако утром будет сильный туман, а местами пройдут кратковременные дожди. А пока вы расстаетесь с теплой и уютной кроваткой, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
-Ночью и утром 19 августа ожидается туман
-19-летнюю жительницу Удмуртии задержали за сбыт наркотиков
-Улицу Дзержинского отремонтировали в Ижевске
-В Летнем саду Ижевска открыли новый аттракцион
-В сети появилось видео короткой программы Елизаветы Туктамышевой -Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Удмуртии
Перейдем к подробным новостям:
Какая погода ждет ижевчан на предстоящей неделе
pixabay
В Ижевске на предстоящей неделе ожидается теплая погода температура в среднем составит +22 градуса, а также пройдут небольшие дожди.
Смерть двух пешеходов и массовое ДТП в Ижевске: собрали подборку 4-х самых страшных аварий в Ижевске
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
С 10 по 18 августа в Удмуртии произошло более 10 ДТП. Рассказываем о самых жестких автомобильных авариях.
Лолита о дорогах в Ижевске, а Кристина Орбакайте о перепечах: чем артистов впечатлила Удмуртия
Концерт Кристины Орбакайте в День города-2019Фото: Диля Ахмадишина
В Ижевск каждый год приезжают много знаменитостей и все они остаются под впечатлением от города. Эмоции не всегда бывают положительными. «Комсомолка» решила собрать несколько комментариев артистов об Ижевских дорогах, перепечах и людях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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