2019-08-19T05:58:07+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новая программа Елизаветы Туктамышевой и самые страшные ДТП недели

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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В Ижевске будет тепло, но стоит взять зонтикиВ Ижевске будет тепло, но стоит взять зонтикиФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На дворе понедельник, 19 августа. День обещает быть теплым - +24-26 градусов. Однако утром будет сильный туман, а местами пройдут кратковременные дожди. А пока вы расстаетесь с теплой и уютной кроваткой, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

-Ночью и утром 19 августа ожидается туман

-19-летнюю жительницу Удмуртии задержали за сбыт наркотиков

-Улицу Дзержинского отремонтировали в Ижевске

-В Летнем саду Ижевска открыли новый аттракцион

-В сети появилось видео короткой программы Елизаветы Туктамышевой -Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Удмуртии

Перейдем к подробным новостям:

Какая погода ждет ижевчан на предстоящей неделе

pixabay

pixabay

В Ижевске на предстоящей неделе ожидается теплая погода температура в среднем составит +22 градуса, а также пройдут небольшие дожди.

Смерть двух пешеходов и массовое ДТП в Ижевске: собрали подборку 4-х самых страшных аварий в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

С 10 по 18 августа в Удмуртии произошло более 10 ДТП. Рассказываем о самых жестких автомобильных авариях.

Лолита о дорогах в Ижевске, а Кристина Орбакайте о перепечах: чем артистов впечатлила Удмуртия

Концерт Кристины Орбакайте в День города-2019 Фото: Диля Ахмадишина

Концерт Кристины Орбакайте в День города-2019Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевск каждый год приезжают много знаменитостей и все они остаются под впечатлением от города. Эмоции не всегда бывают положительными. «Комсомолка» решила собрать несколько комментариев артистов об Ижевских дорогах, перепечах и людях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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