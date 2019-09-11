Утро в Ижевске: акт самоподжога у Госсовета республики, подорожание услуг ЖКХ и покупка алкоголя через приложение

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 сентября, среда. В городе сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем до +22 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В Ижевске скончался мужчина, устроивший самоподжог

- Депутата из Удмуртии уже в третий раз ловят пьяным за рулем

- В России можно будет купить алкоголь, предъявив вместо паспорта мобильное приложение

- На 6% подорожали услуги ЖКХ с начала года в Удмуртии

- В Ижевске могут появиться троллейбусы и трамваи от «Роскосмоса»

- Самые жаркие дни бабьего лета ждут ижевчан 12 и 13 сентября

- Школьники из Удмуртии победили на Кубке мира по шашкам

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«Я готов сегодня умереть»

Фото: скриншот видео

Утром 10 сентября ученый из Ижевска устроил самоподжог перед зданием Госсовета в Удмуртии. Известно, что перед этим он с двумя товарищами проводил митинг в поддержку удмуртского народа. Что известно на данный момент об инциденте и самом мужчине.

Новая строка в платежке

Фото: Архив

В августе в силу вступил закон о том, что региональные власти могут принимать программы по добровольному страхованию имущества от чрезвычайных ситуаций. Нововведение уже коснулось жителей Москвы, Ленинградской, Свердловской и других областей. Ждать ли перемен ижевчанам?