Утро в Ижевске: новая строчка в платежках , ремонт улицы Берша и тренировка «Русских витязей»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 сентября, вторник. В городе сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем до +17 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Ижевчанин добровольно перевел мошенникам полмиллиона рублей

11 сентября в Ленинском районе Ижевска проверят систему оповещения

Рустам Тугушев стал новым руководителем следственного управления СК России по Удмуртии

Беспилотники из Удмуртии исследуют рисунки на перуанском плато Наска

Расписание движения теплоходов изменилось в Ижевске

Альтернативная математика: в Ижевске появился новый арт-объект

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ.

НОВАЯ СТРОЧКА

В августе в силу вступил закон о том, что региональные власти могут принимать программы по добровольному страхованию имущества от чрезвычайных ситуаций. Нововведение уже коснулось жителей Москвы, Ленинградской, Свердловской и других областей. Ждать ли перемен ижевчанам?

Фото: архив

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ

Со вторника, 10 сентября, движение транспорта по ул. Архитектора П. П. Берша будет ограничено. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации. Улицу закроют не сразу, а поэтапно.

Фото: архив

МАСШТАБНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

В пятницу, 20 сентября, пилотажная группа «Русские витязи» проведет тренировку в небе над Ижевском. Напомним, что она выступает 21 сентября над акваторией пруда. Пока точно неизвестно время тренировки. Но жителей просят не паниковать и не беспокоиться из-за громких звуков над головой.