2019-09-09T21:31:16+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новая строчка в платежках , ремонт улицы Берша и тренировка «Русских витязей»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 сентября, вторник. В городе сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем до +17 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Ижевчанин добровольно перевел мошенникам полмиллиона рублей

11 сентября в Ленинском районе Ижевска проверят систему оповещения

Рустам Тугушев стал новым руководителем следственного управления СК России по Удмуртии

Беспилотники из Удмуртии исследуют рисунки на перуанском плато Наска

Расписание движения теплоходов изменилось в Ижевске

Альтернативная математика: в Ижевске появился новый арт-объект

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ.

НОВАЯ СТРОЧКА

В августе в силу вступил закон о том, что региональные власти могут принимать программы по добровольному страхованию имущества от чрезвычайных ситуаций. Нововведение уже коснулось жителей Москвы, Ленинградской, Свердловской и других областей. Ждать ли перемен ижевчанам?

Фото: архив

Фото: архив

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ

Со вторника, 10 сентября, движение транспорта по ул. Архитектора П. П. Берша будет ограничено. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации. Улицу закроют не сразу, а поэтапно.

Фото: архив

Фото: архив

МАСШТАБНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

В пятницу, 20 сентября, пилотажная группа «Русские витязи» проведет тренировку в небе над Ижевском. Напомним, что она выступает 21 сентября над акваторией пруда. Пока точно неизвестно время тренировки. Но жителей просят не паниковать и не беспокоиться из-за громких звуков над головой.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Звезды приглашают жителей Ижевска на празднование Дня Оружейника
Появилось видео самосожжения ученого у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске (18+)
Следователи проводят проверку по факту самосожжения ученого у здания Госсовета в Ижевске
Двое детей из Удмуртии оказались в реанимации из-за пьяного отца за рулем
Установили личность мужчины, который поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Неквартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости
В Ижевске женщина расплатилась в магазине купюрой «банка приколов»
Школьники из Удмуртии победили на Кубке мира по шашкам
Фото: новый зал бокса появится в Ижевске
Сквер имени М.Т. Калашникова откроют в Ижевске 20 сентября
В детские сады и школы Ижевска начали подавать тепло
Администрация Ижевска отказалась от идеи объединения школ №30 и №40
На четырех улицах Ижевска появятся новые светофоры
Ижевчанин добровольно перевел мошенникам полмиллиона рублей
В Удмуртии назначен новый замминистра здравоохранения
11 сентября в Ленинском районе Ижевска проверят систему оповещения
Рустам Тугушев стал новым руководителем следственного управления СК России по Удмуртии
В создании космического робота «Федор» участвовали специалисты из Удмуртии
Призы за рисунок: дети из Удмуртии могут выиграть набор канцтоваров
120 жителей Удмуртии остались без электричества из-за грузовика, сбившего опору ЛЭП