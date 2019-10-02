2019-10-02T10:11:54+03:00
Общество

Утро в Ижевске: приход потепления, задорный танец дедушки и доклад о введении «четырехдневки»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 октября, среда. Синоптики сообщают, что временами может быть дождь. Днем +12...+14 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Сквер имени Оружейника Драгунова в Ижевске откроют 12 октября.

- В Летнем саду имени Горького в Ижевске на три дня снизят стоимость аттракционов.

- Теплая погода в Удмуртии продержится до субботы.

- В Москве состоялась премьера фильма, в котором снялись «Бурановские бабушки» из Удмуртии.

- Минтруд РФ направил в правительство доклад о перспективах четырехдневной рабочей недели.

- День пожилого человека в зоопарке Ижевска: дедушка зажигает на празднике

- Жителя Удмуртии осудили за попытку участия в массовых беспорядках в Москве

- Памятную монету имени Михаила Калашникова представили в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Дом или квартира?

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии вырос объем строительства частных домов на 56%. Вместе с ним поднялись и цены на загородную недвижимость, пишет «Коммерсантъ - Удмуртия». Значит ли это, что ижевчане готовы перебраться за город и променять динамичную жизнь на тишину и покой? Чтобы это выяснить, «Комсомолка» изучила мнения экспертов.

«Путешествовать недешево, но у меня есть свои секреты»

Фото: Личный архив героя публикации

Фото: Личный архив героя публикации

Пенсионерка из Ижевска побывала уже в 30 странах! Почему 65-летняя Валенина Семак зарегистрировалась в соцсетях? Есть ли у нее хейтеры? И как молодо выглядеть в 65 лет? Рассказываем.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение
Зоозащитники утверждают, что предприниматель увозит животных в неизвестном направлении. Сам бизнесмен уверяет, что только хочет компенсировать таким образом свои расходы.
Новости 24
Пьяного жителя Татарстана задержали в Удмуртии на угнанной машине
На восстановление парашютной вышки в Ижевске собрали около 86 тонн макулатуры
Таксиста из Ижевска обвиняют в сексуальном насилии в отношении клиентки
Восемь новых комплексов фото и видеофиксации нарушений появятся в Удмуртии
Tele2 консультирует абонентов по международным стандартам качества
39-летнего ижевчанина обвиняют в убийстве знакомого
Бесплатный инсулин могут получить больные диабетом в аптеках Удмуртии
Четыре сотрудника управляющей компании задержаны в Ижевске за денежные махинации
Пенсионерка из Ижевска лишилась 715 тысяч рублей
Турист из Ижевска погиб, провалившись в старую шахту на Урале
Иномарка врезалась в автобус в Ижевске
6 октября в Ижевске временно ограничат движение на некоторых улицах
Помогут ли изменения в Жилищном кодексе в борьбе с «наливайками» в Ижевске
У ижевчанина забрали машину из-за неоплаченного штрафа
Легендарная лыжница Галина Кулакова примет участие во Всероссийском дне ходьбы в Ижевске
Две новые деревни нашли в Удмуртии
Ну и ну: в Удмуртии пропавший кот сам вернулся в семью через два года
Мужчина пропал в Удмуртии
Песня группы из Ижевска Rauf&Faik стала одной из самых популярных
Сквер у Центральной мечети благоустроили в Ижевске