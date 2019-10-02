Утро в Ижевске: приход потепления, задорный танец дедушки и доклад о введении «четырехдневки»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 октября, среда. Синоптики сообщают, что временами может быть дождь. Днем +12...+14 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Сквер имени Оружейника Драгунова в Ижевске откроют 12 октября.

- В Летнем саду имени Горького в Ижевске на три дня снизят стоимость аттракционов.

- Теплая погода в Удмуртии продержится до субботы.

- В Москве состоялась премьера фильма, в котором снялись «Бурановские бабушки» из Удмуртии.

- Минтруд РФ направил в правительство доклад о перспективах четырехдневной рабочей недели.

- День пожилого человека в зоопарке Ижевска: дедушка зажигает на празднике

- Жителя Удмуртии осудили за попытку участия в массовых беспорядках в Москве

- Памятную монету имени Михаила Калашникова представили в Удмуртии

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Дом или квартира?

Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии вырос объем строительства частных домов на 56%. Вместе с ним поднялись и цены на загородную недвижимость, пишет «Коммерсантъ - Удмуртия». Значит ли это, что ижевчане готовы перебраться за город и променять динамичную жизнь на тишину и покой? Чтобы это выяснить, «Комсомолка» изучила мнения экспертов.

«Путешествовать недешево, но у меня есть свои секреты»

Фото: Личный архив героя публикации

Пенсионерка из Ижевска побывала уже в 30 странах! Почему 65-летняя Валенина Семак зарегистрировалась в соцсетях? Есть ли у нее хейтеры? И как молодо выглядеть в 65 лет? Рассказываем.

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