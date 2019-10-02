Утро в Ижевске: приход потепления, задорный танец дедушки и доклад о введении «четырехдневки»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 октября, среда. Синоптики сообщают, что временами может быть дождь. Днем +12...+14 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Сквер имени Оружейника Драгунова в Ижевске откроют 12 октября.
- В Летнем саду имени Горького в Ижевске на три дня снизят стоимость аттракционов.
- Теплая погода в Удмуртии продержится до субботы.
- В Москве состоялась премьера фильма, в котором снялись «Бурановские бабушки» из Удмуртии.
- Минтруд РФ направил в правительство доклад о перспективах четырехдневной рабочей недели.
- День пожилого человека в зоопарке Ижевска: дедушка зажигает на празднике
- Жителя Удмуртии осудили за попытку участия в массовых беспорядках в Москве
- Памятную монету имени Михаила Калашникова представили в Удмуртии
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Дом или квартира?
Фото: Сергей Грачев
В Удмуртии вырос объем строительства частных домов на 56%. Вместе с ним поднялись и цены на загородную недвижимость, пишет «Коммерсантъ - Удмуртия». Значит ли это, что ижевчане готовы перебраться за город и променять динамичную жизнь на тишину и покой? Чтобы это выяснить, «Комсомолка» изучила мнения экспертов.
«Путешествовать недешево, но у меня есть свои секреты»
Фото: Личный архив героя публикации
Пенсионерка из Ижевска побывала уже в 30 странах! Почему 65-летняя Валенина Семак зарегистрировалась в соцсетях? Есть ли у нее хейтеры? И как молодо выглядеть в 65 лет? Рассказываем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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