Утро в Ижевске: приезд Губерниева, запуск отопления в дома и рейтинг городов с большими зарплатами

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 7 октября. Температура воздуха составит +14...+16 градусов, без осадков. А пока вы готовитесь к рабочему дню, мы расскажем вам короткие новости:

- Около 6,5 тысячи человек на центральной площади в Ижевске поздравили Дмитрия Губерниева

- Два человека погибли и шестеро пострадали: жуткое ДТП произошло в Удмуртии

- Во время «Кругосветки» в Удмуртии на ребенка упало дерево

- Команда Европы победила на Japan Open 2019 благодаря Загитовой и Трусовой

- Министр ЖКХ Удмуртии: 100% запустили тепло во всех районах республики

- Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Какая погода ждет ижевчан на предстоящей неделе

Фото: Архив

В ближайшую неделю в Ижевске ожидается прохладная погода, временами пройдет снег с дождем. Средняя температура днем не поднимется выше +7 градусов, ночью +6 градусов. Подробнее читайте по ссылке.

Учитель-байкер

Фото: личный архив героя

Мама четверых детей, учитель с 16-летним стажем и водитель мотоцикла. Думаете, это все разные женщины? Не угадали! 52-летняя ижевчанка Алена Кулигина рассказала, как удается совмещать несовместимое.

Криминальная карта Ижевска

Фото: Пиксабай

В каком районе Ижевска совершается больше всего убийств, а в каком можно жить спокойно? Составили криминальную карту города.

Темный город

Фото: Архив

Журналист «Комсомолки» проинспектировал самые темные места в нашем городе. Что он там увидел (и увидел ли вообще) читайте в нашем материале.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».