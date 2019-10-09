2019-10-09T06:03:40+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новая строка в платежке, самые популярные Instagram-аккаунты и возможный запрет на торговлю крафтовым пивом

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Сегодня будет холодатьСегодня будет холодатьФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Доброе утро, Ижевск! На дворе 9 октября, среда. Одевайтесь теплее: днем обещают +4-6 градусов, а ночью +2-4. Временами будет идти дождь со снегом. А пока вы собираетесь выходить в холодный и неуютный мир, мы расскажем главные новости:

- Президент России посмертно наградил школьника из Удмуртии

- На трассе в Удмуртии столкнулись грузовик и легковушка

- Видео: на трассе в Удмуртии на машину упало дерево

- Не поделили дорогу: двое мужчин разругались около детского сада в Ижевске

- Директора одной из управляющих компаний задержали в Ижевске

- На улицах Ижевска во время ремонта выявили проблемы с люками

- Алина Загитова представила новую версию показательного номера

- «Победа - это когда ты стал лучше, чем был»: тренер из Ижевска рассказал, как стал тренером для инвалидов

Перейдем к подробным новостям:

Почему у ижевчан в платежках появилась строка за обслуживание газового оборудования и что входит в эту сумму?

В строке газовое оборудование теперь выводится отдельной строкой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В строке газовое оборудование теперь выводится отдельной строкойФото: Сергей ГРАЧЕВ

Пару месяцев назад в платежках некоторых ижевчан появилась новая строка – обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). «Комсомолка» собрала ответы на главные вопросы об этой услуге.

Запретят ли в России крафтовое пиво?

Эксперты рекомендуют почитать сам нашумевший регламент и не пугать народ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Эксперты рекомендуют почитать сам нашумевший регламент и не пугать народФото: Олег РУКАВИЦЫН

Любители пива взбудорожены. Вроде как с января 2021 года под запрет может попасть очень уважаемое многими крафтовое пиво. Это то, что производят маленькими партиями по своим собственным рецептам небольшие частные пивоварни. Крафтовое пиво обычно разнообразнее по вкусовым качествам, чем «поточная» продукция крупных компаний, которую можно найти в супермаркетах. За что и ценится. Так что, всему миру можно, а россиянам — нет?

Топ-10 самых популярных аккаунтов Instagram среди ижевчан

Фото: Александра Трапицына

Фото: Александра Трапицына

Недавно портал adinblog.ru опубликовал рейтинг самых популярных блогеров из Ижевска. О чем они пишут и как им удалось завоевать внимание аудитории, выясняла «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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