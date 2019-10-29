2019-10-29T11:13:51+03:00
Общество

Утро в Ижевске: первый «Боинг», закрытие женского футбольного клуба «Торпедо» и рейтинг закредитованных профессий России

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 октября, вторник. В городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем до -1 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

После ремонта крыши в Ижевске открылись два детских сада

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Автомобилистам Удмуртии советуют сменить летние шины на зимние

Двухлетняя девочка из Удмуртии, зацепившись шарфом, скончалась от удушения

В одном из районов Удмуртии временно ограничили движение для большегрузов

В 2020 году в Удмуртии благоустроят 115 общественных пространств

Смартфон на «умной» остановке разбили в Ижевске

Далее с подробностями.

ПЕРВЫЙ «БОИНГ»

В Ижевском аэропорту приняли первый Boing 737-800. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр транспорта Алексей Горбачев. Он заявил, что это позволит снизить стоимость билетов.

Фото: vk.com/id455992270

Фото: vk.com/id455992270

ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ

В Ижевске прекращает существовать женская команда по футболу «Торпедо».

- «Торпедо» Ижевск, как государственно-частный проект, на уровне высшего дивизиона себя не реализовал. Команда, начинавшая свой путь исключительно как частный клуб, прошла за 6 лет все этапы. Получив по спортивному принципу право в 2018 году играть в элите женского футбола, «Торпедо» вошла в список профессиональных команд Удмуртии. С таким статусом финансирование стало осуществляться путем предоставления субсидии из средств бюджета в пропорции 50% на 50%. Но реалии высшей лиги российского первенства оказались нашей молодой команде не под силу, - рассказал директор клуба Дмитрий Кайгородов.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

ЗАКРЕДИТОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

На представителях каких профессий висит больше всего кредитов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй - там собрали и проанализировали данные 4 тысяч банков по всей стране. По уши в долгах оказались охранники, медики, аптекари, работники социальной сферы и самозанятые - каждый месяц треть их доходов идет на платежи по кредитам.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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