Утро в Ижевске: первый «Боинг», закрытие женского футбольного клуба «Торпедо» и рейтинг закредитованных профессий России

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После ремонта крыши в Ижевске открылись два детских сада

Новым улицам в Ижевске дали названия

Автомобилистам Удмуртии советуют сменить летние шины на зимние

Двухлетняя девочка из Удмуртии, зацепившись шарфом, скончалась от удушения

В одном из районов Удмуртии временно ограничили движение для большегрузов

В 2020 году в Удмуртии благоустроят 115 общественных пространств

Смартфон на «умной» остановке разбили в Ижевске

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ПЕРВЫЙ «БОИНГ»

В Ижевском аэропорту приняли первый Boing 737-800. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр транспорта Алексей Горбачев. Он заявил, что это позволит снизить стоимость билетов.

Фото: vk.com/id455992270

ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ

В Ижевске прекращает существовать женская команда по футболу «Торпедо».

- «Торпедо» Ижевск, как государственно-частный проект, на уровне высшего дивизиона себя не реализовал. Команда, начинавшая свой путь исключительно как частный клуб, прошла за 6 лет все этапы. Получив по спортивному принципу право в 2018 году играть в элите женского футбола, «Торпедо» вошла в список профессиональных команд Удмуртии. С таким статусом финансирование стало осуществляться путем предоставления субсидии из средств бюджета в пропорции 50% на 50%. Но реалии высшей лиги российского первенства оказались нашей молодой команде не под силу, - рассказал директор клуба Дмитрий Кайгородов.

Фото: pixabay.com

ЗАКРЕДИТОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

На представителях каких профессий висит больше всего кредитов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй - там собрали и проанализировали данные 4 тысяч банков по всей стране. По уши в долгах оказались охранники, медики, аптекари, работники социальной сферы и самозанятые - каждый месяц треть их доходов идет на платежи по кредитам.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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