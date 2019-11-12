2019-11-12T10:12:31+03:00
Общество

Утро в Ижевске: смертельное ДТП, итоги большого ремонта дорог и окончание голосования за лучшего врача

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Людмила Куликова
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 12 ноября, днем температура 0...+2, туман, морось. Небольшие дожди и гололед. Будьте аккуратны на дорогах. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Житель Удмуртии обвиняется в убийстве брата

- Как власти Ижевска борются с гололедом на дорогах

- За 10 месяцев 2019 года в Удмуртии выросло количество зарегистрированных преступлений:

- Еще в одном городе нашей необъятной страны появился памятник легендарному оружейнику Михаилу Калашникову:

- Выездная вакцинация против гриппа пройдет в Ижевске. Где жители смогут поставить прививки

- Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, состоялись в Ижевске

- Тол-Бабай из Удмуртии вошел в топ-5 Дедов Морозов страны

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Смертельное ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Сарапуле (Удмуртия) водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике (продолжение)

Итоги большого ремонта дорог в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске закончился ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Подводим итоги: каких дорог больше всего ждали ижевчане и какие есть претензии к работе подрядчиков? (продолжение)

Три дня до окончания голосования за лучшего врача

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Четверг, 14 ноября, – последний день голосования за участников конкурса «Лучшая клиника - 2019». Санатории, больницы, поликлиники, частные медицинские центры и, конечно, врачи разного профиля ждут поддержки от пациентов. Заходите на сайт лучшаяклиника.рф (18+) и голосуйте за настоящих профессионалов своего дела (продолжение)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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