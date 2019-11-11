2019-11-11T10:47:29+03:00
Общество

Утро в Ижевске: поиск пропавших детей, юбилей Калашникова и «Самая красивая девочка России»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Инга Коган
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня прекрасная дата – 11.11, а значит, можно загадывать желания целый день! Днем температура поднимется до +5 градусов, осадков синоптики не обещают. Предлагаем почитать новости одной строкой:

В Санкт-Петербурге установят памятник ижевскому конструктору Михаилу Калашникову

Глава Верховного суда Удмуртии покидает свой пост

Елизавета Туктамышева из Удмуртии выступила на Гран-При в Китае

В городке Металлургов в Ижевске появился храм

Музей Калашникова открыли в Ижевске после продолжительного ремонта

Ижевская фигуристка Алина Загитова номинирована на премию журнала Glamour

Финалист Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019» из Удмуртии рассказал об участии в конкурсе

Ограничение движения для большегрузов в Удмуртии продлили

Ижевчанка из шоу «Танцы на ТНТ»: Вся семья собралась посмотреть эфир

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Поиск пропавших детей

В субботу, 9 ноября стало известно об исчезновении двоих 13-летних мальчиков. Они не вернулись домой из школы. Почему они убежали из дома, читайте в материале.

архив редакции

архив редакции

Юная красавица из Ижевска

Пятилетняя Екатерина Баранова из Ижевска участвует в конкурсе «Самая красивая девочка России». Она любит танцевать и уже ходит по подиуму. Проголосовать за юную красотку можно на сайте конкурса.

личный архив героини

личный архив героини

Юбилей Михаила Калашникова

В Ижевске отметили юбилей легендарного конструктора. Предлагаем почитать интересный материал: «От АК-47 до АК-200: Как менялся легендарный автомат Калашникова».

Андрей Каспришин

Андрей Каспришин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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