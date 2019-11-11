Утро в Ижевске: поиск пропавших детей, юбилей Калашникова и «Самая красивая девочка России»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня прекрасная дата – 11.11, а значит, можно загадывать желания целый день! Днем температура поднимется до +5 градусов, осадков синоптики не обещают. Предлагаем почитать новости одной строкой:
В Санкт-Петербурге установят памятник ижевскому конструктору Михаилу Калашникову
Глава Верховного суда Удмуртии покидает свой пост
Елизавета Туктамышева из Удмуртии выступила на Гран-При в Китае
В городке Металлургов в Ижевске появился храм
Музей Калашникова открыли в Ижевске после продолжительного ремонта
Ижевская фигуристка Алина Загитова номинирована на премию журнала Glamour
Финалист Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019» из Удмуртии рассказал об участии в конкурсе
Ограничение движения для большегрузов в Удмуртии продлили
Ижевчанка из шоу «Танцы на ТНТ»: Вся семья собралась посмотреть эфир
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Поиск пропавших детей
В субботу, 9 ноября стало известно об исчезновении двоих 13-летних мальчиков. Они не вернулись домой из школы. Почему они убежали из дома, читайте в материале.
архив редакции
Юная красавица из Ижевска
Пятилетняя Екатерина Баранова из Ижевска участвует в конкурсе «Самая красивая девочка России». Она любит танцевать и уже ходит по подиуму. Проголосовать за юную красотку можно на сайте конкурса.
личный архив героини
Юбилей Михаила Калашникова
В Ижевске отметили юбилей легендарного конструктора. Предлагаем почитать интересный материал: «От АК-47 до АК-200: Как менялся легендарный автомат Калашникова».
Андрей Каспришин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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