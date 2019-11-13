Утро в Ижевске: новый титул Загитовой, борьба с гололедом и проверка овощей в детских садах

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 13 ноября. Днем ожидается небольшой снег и плюсовая температура – столбик термометра поднимется до +2 градусов. Водители и пешеходы, будьте аккуратны: на дорогах гололед. Желаем всем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам прочитать новости одной строкой.

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Проверка овощей

ФОТО: Евгения ИВАНОВА

6 ноября общественники в рамках проекта «Честные продукты – детям» - совместного проекта администрации Ижевска, Общественной палаты города и УРОО «Союза потребителей Удмуртии», – вновь посетили детские сады. На этот раз они проверяют овощи в детских садах Ижевска.

Гололед в деле

ФОТО: Архив

Ноябрьские капризы погоды многих ижевчан не радуют: то тепло, то холод, а то вдруг туманы. Вот и последние два дня только и слышно: «В городе скользко», «Я упала у магазина», «Почему не посыпаны дороги?». Когда же горожане перестанут скользить и падать на улицах города, выясняла «Комсомолка».

Бренды Удмуртии

ФОТО: Сергей ЛУКАШЕВИЧ

В Удмуртии работают десятки производителей - крупных предприятий и небольших фирм, представителей промышленной, строительной, пищевой, транспортной и других отраслей. «Комсомолка» расскажет о них подробнее.

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