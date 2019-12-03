Утро в Ижевске: ижевчанка, попавшая в офис Discovery, необычное тату с символами Удмуртии и новый автобусный маршрут на Берша
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 3 декабря, вторник. В городе сегодня облачно, временами небольшой снег. Днем до -9 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Спасатели помогли 8-летней девочке из Удмуртии освободить застрявшую ногу
Школьники из Ижевска спасли голубя от ястреба
Ижевчанка обманула представителей банка, чтобы получить кредит в размере более 1,9 млн рублей
Жители дома в Удмуртии отравились угарным газом
Ижевчанка чуть не покинула проект «Танцы» на ТНТ
«А почему бы и нет?»: пенсионер из Удмуртии уехал с женой жить в Турцию
Далее с подробностями.
ЗНАЙ НАШИХ!
Ижевчанку Екатерину Черепанову пригласили в офис Discovery (Дискавери) на вручение диплома за первое место в мире. Катя в рамках школьной конференции подготовила целое видеопослание, в котором рассказала, по какой причине вымирают тигры и рассказала, как ее беспокоит эта тема.
Фото: предоставлено героем публикации
НОВЫЙ МАРШРУТ
В Ижевске по улице Берша с 1 января 2020 года начнет курсировать автобус №31. Автобус будет следовать по улице Берша через 7 мкрн «ТИШИНО». Также 18-ая маршрутка изменит направление движения также через 7 мкрн с применением штрафных санкций к перевозчику за несоблюдение маршрута, зафиксированное жителями.
Фото: Амир Закиров
НЕОБЫЧНОЕ ТАТУ
Лоси, Механический завод, Ижсталь, Свято-Михайловский собор (ныне Михаило-Архангельский кафедральный собор), монумент «Навеки с Россией», колесо обозрения, солярный знак. Все эти здания, объекты и символы соединились в одном… тату, которое сделала себе ижевчанка Кристина Чигвинцева. Почему она решилась на это и кто ей помог с эскизом, Кристина рассказала «Комсомолке».
Фото: личный архив героини
ИСТОЧНИК KP.RU
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