2019-12-09T09:44:16+03:00
Общество

Утро в Ижевске: главная елка Удмуртии, неудача Алины Загитовой и самый длинный каток

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 9 декабря. Сегодня днем будет облачно, временами ожидается мокрый снег, температура 0...+2°С. Утром на улице возможен гололед. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Две школы Ижевска вошли в число лучших образовательных учреждений страны

- Купель для зимнего закаливания открыли в Удмуртии

- Более 70 ездовых собак привили от бешенства в Удмуртии

- Глава Ижевска прогулялся по Октябрьскому району

- Первая в Ижевске площадка для выгула собак появится в Ленинском районе

А теперь к главным новостям:

Главная елка Удмуртии

Фото: vk.com/event90813543

Фото: vk.com/event90813543

В субботу, 7 декабря, главная елка республики зажгла свои огни. В Шарканском районе состоялся долгожданный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (0+)

Алина Загитова - шестая

Фото: gettyimages.com

Фото: gettyimages.com

В субботу, 7 декабря, в Турине (Италия) состоялся финал серии Гран-при по фигурному катанию. Уроженка Ижевска Алина Загитова заняла шестое место, уступив первенство Алене Косторной (золото), Анне Щербаковой (серебро) и Александре Трусовой (бронза).

Самый длинный бесплатный каток

Фото: Евгений Померанцев

Фото: Евгений Померанцев

В Ижевске 15 декабря откроется самый длинный бесплатный каток. Он расположится в парке имени Кирова на центральной аллее. Его протяженность составит 400 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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