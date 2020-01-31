Утро в Ижевске: причины порывов, ижевчане о короновирусе и мальчики, брошенные отцом в Шереметьево

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 31 января. Погода сегодня снова теплая: ожидается -1…-3 градуса, временами снег. Но на дорогах будут снежные заносы. Постарайтесь выйти из дома пораньше - вчера из-за снегопадов случился очередной дорожный коллапс. А пока коротко о главном:

- Кто ответит за гибель пони в ДТП в Ижевске?

- Мужчина погиб во время зимней рыбалки в Удмуртии

- Глава Ижевска рассказал, когда завершится «Большой ремонт» в школах

- Здание кинотеатра «Дружба» планируют открыть до 10 февраля

- Алина Загитова поделилась фотографиями с новой фотосессии

- Ижевские сурки Мейсон и Женуария не проснутся ко дню сурка

Перейдем к подробным новостям:

Порывы на улице Холмогорова в Ижевске: этот участок может попасть в программу капитального ремонта раньше срока

После порыва на ул. Холмогорова произошел порыв на ул. К. МарксаФото: Людмила Куликова

26-27 января на улице Холмогорова в Ижевске произошло несколько порывов теплосетей. Это отразилось на теплоснабжении более 200 домов. При этом не так давно УКС заключил концессию, чтобы вкладывать деньги в реконструкцию теплосетей. Мы разобрались, почему произошла такая ситуация и может ли повториться история 2015-2016 годов.

Ижевчанка о новой болезни: «Коронавирус обнаружился, когда мы уже были в Китае»

Фото: Pixabay

Вот уже несколько недель одной из самых обсуждаемых тем остается новый, смертельно опасный тип коронавируса. За несколько недель заболели почти 6000 человек, 132 человека погибли. Может ли болезнь проникнуть в Удмуртию и как выявить заболевание?

Мальчиков, брошенных отцом в Шереметьево, передадут бабушке

Фото: REUTERS

Не так давно страну потрясла жуткая история: отец оставил двух своих сыновей в аэропорту и ушел. Скорее всего, мальчиков передадут бабушке.

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