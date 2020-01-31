2020-01-31T08:24:59+03:00
Общество

Утро в Ижевске: причины порывов, ижевчане о короновирусе и мальчики, брошенные отцом в Шереметьево

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
Поделиться:
Сегодня будет идти снегСегодня будет идти снегФото: Константин ИВШИН
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 31 января. Погода сегодня снова теплая: ожидается -1…-3 градуса, временами снег. Но на дорогах будут снежные заносы. Постарайтесь выйти из дома пораньше - вчера из-за снегопадов случился очередной дорожный коллапс. А пока коротко о главном:

- Кто ответит за гибель пони в ДТП в Ижевске?

- Мужчина погиб во время зимней рыбалки в Удмуртии

- Глава Ижевска рассказал, когда завершится «Большой ремонт» в школах

- Здание кинотеатра «Дружба» планируют открыть до 10 февраля

- Алина Загитова поделилась фотографиями с новой фотосессии

- Ижевские сурки Мейсон и Женуария не проснутся ко дню сурка

Перейдем к подробным новостям:

Порывы на улице Холмогорова в Ижевске: этот участок может попасть в программу капитального ремонта раньше срока

После порыва на ул. Холмогорова произошел порыв на ул. К. Маркса Фото: Людмила Куликова

После порыва на ул. Холмогорова произошел порыв на ул. К. МарксаФото: Людмила Куликова

26-27 января на улице Холмогорова в Ижевске произошло несколько порывов теплосетей. Это отразилось на теплоснабжении более 200 домов. При этом не так давно УКС заключил концессию, чтобы вкладывать деньги в реконструкцию теплосетей. Мы разобрались, почему произошла такая ситуация и может ли повториться история 2015-2016 годов.

Ижевчанка о новой болезни: «Коронавирус обнаружился, когда мы уже были в Китае»

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Вот уже несколько недель одной из самых обсуждаемых тем остается новый, смертельно опасный тип коронавируса. За несколько недель заболели почти 6000 человек, 132 человека погибли. Может ли болезнь проникнуть в Удмуртию и как выявить заболевание?

Мальчиков, брошенных отцом в Шереметьево, передадут бабушке

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Не так давно страну потрясла жуткая история: отец оставил двух своих сыновей в аэропорту и ушел. Скорее всего, мальчиков передадут бабушке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я вам здесь больше гадить не дам»: Кто и зачем покупает развалины дворянских усадеб
Вы не поверите, но есть странные такие люди (бывший министр культуры Мединский назвал их «сумасшедшими романтиками»), которые выкупают заброшенные, загаженные и полуразрушенные хоромы
Геннадий Онищенко - в эфире Радио «Комсомольская правда»: Все дыхательные пути должны быть перекрыты. Тогда коронавирус не пройдет
Об этом и многом другом экс-главсанврач России, а ныне - депутат Госдумы рассказал нашим радиоведущим Надане Фридрихсон, Александру Гамову и Сергею Мардану
Новости 24
Не подает признаков жизни: В Удмуртии спасли мужчину от смерти
Концерт Димы Билана в Ижевске перенесли на другую дату
Водителей Ижевска просят не парковать машины на обочинах дороги
У пенсионерки из Ижевска под предлогом подарка от банка похищено более 100 тысяч рублей
Жителя Удмуртии будут судить за мошенничество с установкой датчиков утечки газа
На улице 10 лет Октября в Ижевске пройдет ремонт теплосети
Ребенок, который чуть не выпал из окна и девочка, чуть не погибшая в пожаре: как спасали детей в Ижевске в прошлом году
Псевдородственница украла у пенсионерки деньги с банковской карты в Ижевске
6000 электронных заявлений подали родители на запись в первый класс в Удмуртии
Деньги, забытые в банкомате, украли в Ижевске
Кто ответит за гибель пони в ДТП на дороге Ижевске
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась фотографиями с новой фотосессии
Двоих жителей Удмуртии подозревают в угоне иномарки
Трафик в сети «Дом.ru» превысил 3 млн Тбайт
Ижевские сурки Мэйсон и Женуария не проснутся ко Дню сурка
«Дом.ru» отдает ижевчанам в тест умные ТВ-приставки
Монумент Славы ВДВ может появиться в Ижевске
Мужчина погиб во время зимней рыбалки в Удмуртии
Тела пожилых супругов обнаружили в бане в Удмуртии
Ижевчанка, которая живет в Китае, рассказала, как обстоит ситуация с короновирусом
Минздрав Удмуртии назвал число обследованных на коронавирус пациентов
Ижкомбанк сменил название на Датабанк
Завершилось расследование в отношении мужчины, убившего свою мать
Глава Ижевска рассказал, когда завершится «Большой ремонт» в школах
Штрафов почти на 90 тысяч рублей выписали в Ижевске за нарушение «закона о тишине»
По вине водителя снегохода из Удмуртии погибли два человека
Столицей проведения всероссийских зимних спортивных игр станет Ижевск
Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке