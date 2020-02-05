2020-02-05T07:28:42+03:00
Общество

Утро в Ижевске: рекордное количество осадков, бесследное исчезновение студента и аномально теплая зима

«Комсомолка» подготовила традиционный обзор
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: АрхивФОТО: Архив
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! На календаре 5 февраля, среда. Сегодня в городе ожидается небольшой снег и похолодание – днем температура опустится до -5 градусов. Надеемся, что вы начнете день с позитива и хорошего настроения. А пока предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Сильный паводок прогнозируют эксперты в Удмуртии в этом году

Рекордное количество осадков выпало в Ижевске за последние сутки

Трех подростков задержали в Ижевске по подозрению в серии угонов

Спортсмен из Удмуртии стал третьим на чемпионате мира в Канаде

Две легковушки столкнулись на трассе Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Доехал до конечной станции и бесследно исчез

ФОТО: Личный архив Софьи Желниной

ФОТО: Личный архив Софьи Желниной

14 января в Питере пропал 22-летний ижевчанин. Сергей Павлов, работающий медбратом в больнице, вышел с работы, сел в вагон метро, доехал до конечной станции и... исчез. К несчастью, в прямом смысле этого слова (подробнее).

Мышей будет больше, а клещи проснутся раньше

ФОТО: Pixabay

ФОТО: Pixabay

Зима в этом году выдалась удивительно теплой. По мнению специалистов, это может повлечь за собой последствия - например, жителям Удмуртии стоит ожидать нашествия грызунов (подробнее).

3 млн штук в день

ФОТО: Екатерина АРДАШЕВА

ФОТО: Екатерина АРДАШЕВА

Четыре сотни погибших, 20 тысяч заразившихся. С каждым днем ситуация с короновирусом становится все страшнее. Наших туристов вывозят из Китая, магазины отказываются от китайской продукции, а люди тем временем запасаются медицинскими масками в надежде спастись от вируса. Одно из предприятий, которое производит защитные маски, находится в Ижевске. Сейчас там производится примерно 3-3,5 млн масок в день (подробнее).

«Нет» пассажирам с душком

ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа, вносящего изменения в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Чиновники предлагают высаживать громких и вонючих пассажиров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бабушка умершего в Ижевске Децла не знает о кончине внука
36-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
«Избавилась» от долгов: ижевчанка подделала документы, чтобы не платить по кредитам
Центр для одаренных детей откроют в Ижевске
Сильный паводок прогнозируют эксперты в Удмуртии в этом году
«Однажды я набрала полную тележку просрочки»: ижевчанка рассказала, как проверяет сроки годности продуктов в магазинах
Рекордное количество осадков выпало в Ижевске за последние сутки
Проверка гарантийных дорожных объектов в Удмуртии начнется в апреле
Спортсмен из Удмуртии стал третьим на чемпионате мира в Канаде
Трех подростков задержали в Ижевске по подозрению в серии угонов
За январь в Ижевске более 350 водителей привлечено к административной ответственности за неправильную парковку
У жительницы Удмуртии за долги изъяли «Мерседес»
ХК «Ижсталь» обыграла красноярский «Сокол»
Две легковушки столкнулись на трассе Удмуртии
Электронной записью в школу в Удмуртии воспользовались более семи тысяч родителей
Сотрудник полиции в Удмуртии применил табельное оружие для остановки нарушителя
Уникальную почтовую открытку обнаружили в Ижевске
Ремонт водопровода на улице Холмогорова в Ижевске планируют завершить до вечера 4 февраля
Районные этапы чемпионата по хоккею на валенках прошли в Ижевске
Больше 12 000 жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю
Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске
Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинских масок в Китай
Полсотни самосвалов работали этой ночью на дорогах Ижевска