Утро в Ижевске: рекордное количество осадков, бесследное исчезновение студента и аномально теплая зима

Доброе утро, Ижевск! На календаре 5 февраля, среда. Сегодня в городе ожидается небольшой снег и похолодание – днем температура опустится до -5 градусов. Надеемся, что вы начнете день с позитива и хорошего настроения. А пока предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Сильный паводок прогнозируют эксперты в Удмуртии в этом году

Рекордное количество осадков выпало в Ижевске за последние сутки

Трех подростков задержали в Ижевске по подозрению в серии угонов

Спортсмен из Удмуртии стал третьим на чемпионате мира в Канаде

Две легковушки столкнулись на трассе Удмуртии

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Доехал до конечной станции и бесследно исчез

ФОТО: Личный архив Софьи Желниной

14 января в Питере пропал 22-летний ижевчанин. Сергей Павлов, работающий медбратом в больнице, вышел с работы, сел в вагон метро, доехал до конечной станции и... исчез. К несчастью, в прямом смысле этого слова (подробнее).

Мышей будет больше, а клещи проснутся раньше

ФОТО: Pixabay

Зима в этом году выдалась удивительно теплой. По мнению специалистов, это может повлечь за собой последствия - например, жителям Удмуртии стоит ожидать нашествия грызунов (подробнее).

3 млн штук в день

ФОТО: Екатерина АРДАШЕВА

Четыре сотни погибших, 20 тысяч заразившихся. С каждым днем ситуация с короновирусом становится все страшнее. Наших туристов вывозят из Китая, магазины отказываются от китайской продукции, а люди тем временем запасаются медицинскими масками в надежде спастись от вируса. Одно из предприятий, которое производит защитные маски, находится в Ижевске. Сейчас там производится примерно 3-3,5 млн масок в день (подробнее).

«Нет» пассажирам с душком

ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа, вносящего изменения в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Чиновники предлагают высаживать громких и вонючих пассажиров (подробнее).