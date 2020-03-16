2020-03-16T06:02:25+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новые «боинги», приезд Дмитрия Губерниева и повышение стоимости проезда

Обзор главных новостей выходных от «Комсомолки»
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 16 марта. Сегодня в городе прохладно: ночью ожидается до -7. Желаем отличного начала рабочей недели и успеха в делах. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Ижевчане сошли с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

- Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски

- Страдающего потерей памяти мужчину разыскивают в Удмуртии

- Новые трамваи могут появиться в Ижевске

- Более 27 км дорог отремонтируют в Удмуртии в 2021 году

- Низководный мост затопило в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПРИЕЗД ГУБЕРНИЕВА

Фото: личный инстаграм Дмитрия Губерниева

Фото: личный инстаграм Дмитрия Губерниева

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь приедет в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии. Что приведет его к нам?

НОВЫЕ «БОИНГИ»

Фото% pivabay.com

Фото% pivabay.com

В авиапарке ижевского аэропорта могут появиться 3 самолета «Боинг». Об этом на коллегии миндортранса сообщил гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников. Когда ждать пополнения?

ПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД ПОВЫСЯТ?

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал журналистам о том, что ведомство поддерживает повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает «КомерсантЪ-Удмуртия». Когда это произойдет?

ИСТОЧНИК KP.RU

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