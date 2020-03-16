Утро в Ижевске: новые «боинги», приезд Дмитрия Губерниева и повышение стоимости проезда
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 16 марта. Сегодня в городе прохладно: ночью ожидается до -7. Желаем отличного начала рабочей недели и успеха в делах. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
- Ижевчане сошли с круизного судна Costa Magica в Гваделупе
- Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски
- Страдающего потерей памяти мужчину разыскивают в Удмуртии
- Новые трамваи могут появиться в Ижевске
- Более 27 км дорог отремонтируют в Удмуртии в 2021 году
- Низководный мост затопило в Удмуртии
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ПРИЕЗД ГУБЕРНИЕВА
Фото: личный инстаграм Дмитрия Губерниева
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь приедет в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии. Что приведет его к нам?
НОВЫЕ «БОИНГИ»
Фото% pivabay.com
В авиапарке ижевского аэропорта могут появиться 3 самолета «Боинг». Об этом на коллегии миндортранса сообщил гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников. Когда ждать пополнения?
ПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД ПОВЫСЯТ?
Фото: Амир Закиров
Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал журналистам о том, что ведомство поддерживает повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает «КомерсантЪ-Удмуртия». Когда это произойдет?
ИСТОЧНИК KP.RU
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