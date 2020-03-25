2020-03-25T07:56:53+03:00
Общество

Утро в Ижевске: найденный тополь-гигант, следы жертвоприношения от коронавируса и выигрыш 11 миллионов в лотерею

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Ижевске и Удмуртии, пока вы спали
Дмитрий Бикин
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 марта, среда. Ждем температуру до +1 и небольшую облачность. Желаем вам хорошего дня и предлагаем прочитать новости одной строкой:

Ижевчанин выиграл более 11 млн рублей в лотерею

55-летнего жителя Удмуртии осудили за совершение насильственных действий в отношении 11-летней девочки

Редкий вид тополя обнаружили биологи в Удмуртии

К весне готовы: когда Ижевск начнут обрабатывать от клещей и будут ли мыть улицы?

Пятерых пострадавших при пожаре в Удмуртии выписали из больницы

Планируют ли закрывать фитнес-центры в Ижевске в целях профилактики коронавируса?

Пенсионер из Удмуртии подозревается в убийстве на почве ревности

В 2020 году парковые зоны Ижевска будут два раза обрабатывать от клещей

Следователи Татарстана два месяца разыскивают ижевчанина

А теперь с подробностями:

«Пережили зиму плохо»: глава Ижевска отчитался о состоянии отремонтированных ранее дорог

Фото: архив

Фото: архив

23 марта в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о состоянии дорог после зимы.

«Это типичное жертвоприношение»: очевидцы обнаружили голову черного козла в Ижевске

Фото: источник

Фото: источник

23 марта очевидцы поделились с редакцией «Комсомолки» жуткими фотографиями головы животного, которая лежала на парапете тротуара. Мы решили разобраться, что это за животное и стоит ли беспокоиться.

За нарушение режима изоляции в целях предотвращения распространения коронавируса ижевчан ждет наказание

Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Ижевчан, которые вернулись из-за рубежа и нарушили режим изоляции в целях профилактики коронавирусной инфекции, ждет наказание. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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