2020-04-08T21:04:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 8 апреля 2020: один из заразившихся в реанимации и конференция Владимира Путина

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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8 апреля стало известно, что один из заразившихся коронавирусом находится в реанимации. Врачи сообщают, что он в состоянии средней тяжести (подробнее). А также в среду журналист «Комсомолки» смог задать вопросы врачам из республиканской инфекционной больницы, смотрите нашу трансляцию.

Коронавирус: меры безопасности в Ижевске.Ижболдина Наталья заведующая приемным отделением инфекционной больницы и зам.главного врача Кирпичева Наталья рассказывают о том, как ведется борьба с коронавирусной инфекцией. - Готова ли больница к новым заболевшим коронавирусом? - Сколько аппаратов ИВЛ есть в учреждении? - И какие средства индивидуальной защиты использую сами врачи?

Что еще произошло:

- Можно ли ижевчанам ездить на дачу во время режима самоизоляции: рекомендации и советы.

- «Закрыть сейчас все границы – это неэффективно»: глава Удмуртии прокомментировал предложение закрыть регион из-за коронавируса.

- Выдачу продуктовых наборов детям временно приостановили в Удмуртии.

- Глава Ижевска рассказал, что делают в рамках генеральной уборки и почему техника работает не в полную силу.

- Режим самоизоляции в Удмуртии: как вернуть деньги за льготный проездной, действие которого приостановлено.

- Вопросы, связанные с выдачей продуктовых наборов для школьников в Удмуртии проверит прокуратура.

- Как работает полиция в Удмуртии при коронавирусе: рейды, патрули и приостановление приема граждан.

- Кондукторы, кассиры, курьеры, журналисты продолжают работать в Ижевске в прежнем или даже усиленном режиме, поскольку не могут уйти на самоизоляцию и обезопасить себя от коронавируса. Как сейчас работают те, кто не может уйти на «удаленку» и как они защищают себя и близких от вируса?

Вечером 8 апреля с обращением к региональным руководителям и россиянам обратился президент Владимир Путин. Несколько важных решений:

- С апреля на 3 месяца должна быть установлена спецвыплата медикам, борющимся с коронавирусом: от 25 до 80 тысяч рублей,

- Будет введена отсрочка для бизнеса на уплаты в соцфонды на 6 месяцев,

- Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке

- Будет отработан механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца

- В ближайшие три месяца будут выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

- Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем, - заключил обращение Путин.

А ЕЩЕ

Утром традиционно прошла зарядка с детьми с тренером Анной Ванлее. Она рассказала и показала, как вовлечь в занятия физкультурой даже непоседу. А также были упражнения, которые позволят научить такого ребенка концентрироваться.

Тренер из Ижевска рассказала, как занять гиперактивных детей на самоизоляции .Ведет занятие тренер по детскому фитнесу и мама троих детей Анна Ванлее

ИСТОЧНИК KP.RU

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