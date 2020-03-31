Утро в Ижевске: найденный труп студента-медика, архивные фото театров, и перечень товаров первой необходимости

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 31 марта. Погода сегодня прекрасная: +9…+11 градусов, небольшие дожди. Но пользоваться теплыми денечками не стоит, потому что лучше дома. Погреться на солнышке можно и позже. А пока вы по заветам Бродского не выходите из комнаты, мы расскажем вам, что происходит в мире:

-Министр здравоохранения Удмуртии: на 30 марта под наблюдением 1175 жителей

-С 31 марта в Ижевске запустят дополнительно 40 трамваев и троллейбусов

-Три дня подряд в Удмуртии обновлялись погодные рекорды

-На Центральной площади в Ижевске повредили восемь урн

-Недобросовестсная реклама: ижевчане начали получать листовки с требованием поверки счетчиков

Перейдем к подробным новостям:

«В кармане была карта на имя пропавшего»: в Петербурге нашли труп студента-медика из Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

Мы рассказывали о студенте-медике из Удмуртии, который пропал в Санкт-Петербурге. Сейчас удалось обнаружить труп молодого человека.

Топ-35 архивных фото из театров Удмуртии

Фото: Амир Закиров

27 марта отмечался Международный день театра. Специально к этому дню «Комсомолка» собрала самые первые фото, которые сохранились в театрах Удмуртии.

Кабмин России утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

Кабмин РФ утвердил перечень товаров первой необходимостиФото: Евгения ГУСЕВА

Детские товары, медицинские изделия, зоотовары, бензин, табачные изделия - такие позиции вошли в список товаров первой необходимости. Всего в списке 23 позиции. Полный список можно увидеть здесь.