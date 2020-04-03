2020-04-03T07:47:49+03:00
Общество

Утро в Ижевске: нерабочий месяц, мошенничество в интернете и разбитые тротуары

Традиционный утренний обзор
Дмитрий Бикин
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Шел третий день самоизоляции. На улице сегодня +6-8, местами небольшой дождь. Предлагаем прочитать новости за вчера одной строкой:

Индекс самоизоляции в Ижевске на четверку

Президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля

С начала сезона в Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратилось 10 человек

За сутки 61 предприятие в Удмуртии нарушили распоряжение главы

Почти 400 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанина

Ижевчанина осудили за мошенничество в интернете

А теперь с подробностями:

Шьют маски и развозят продукты: как жители Удмуртии сплотились во время коронавируса

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Вот уже несколько дней в республике действует режим самоизоляции. Теперь выходить из дома можно только при острой необходимости (в магазин, больницу, выгулять питомца). Однако жители Удмуртии не унывают и в этой трудной ситуации стараются помогать друг другу чем только можно. «Комсомолка» собрала несколько добрых историй.

Продление нерабочих дней и более 60 нарушений распоряжения главы: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 2 апреля

Фото: pixabay

Фото: pixabay

2 апреля президент России Владимир Путин обратился к жителям. Он поблагодарил всех, кто работал на протяжении всей нерабочей недели и сообщил главную новость. Нерабочие дни будут продлены до 30 апреля

Улицы разбитого асфальта: где в Ижевске ни проехать, ни пройти

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Ох уж эти российские быстрорастворимые дороги и тротуары… Просто добавь воды! С окончанием зимы каждый день на них нам жалуются ижевчане. Поэтому «Комсомолка» вместе со своими читателями составила рейтинг самых ужасных дорог и пешеходных дорожек, дабы специальные службы брали на карандаш мнение горожан и ремонтировали в нужных местах, а сами автолюбители и пешеходы по возможности избегали опасных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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