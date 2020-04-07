Утро в Ижевске: советы по работе на «удаленке», новый аттракцион в Летнем саду и нарушение режима самоизоляции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 апреля, вторник. В городе сегодня будет облачно, небольшие осадки. Днем до +2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

19-летнюю жительницу Удмуртии разыскивают почти месяц

Врача из Ижевска будут судить за смерть пациента

Имеют ли право полицейские штрафовать ижевчан за нарушение режима самоизоляции?

В Ижевске решили подбодрить врачей, которые борются с коронавирусом

100 самых интересных мест в Удмуртии могут выбрать жители

Семь контрольно-пропускных пунктов появилось на границах Удмуртии

Двух жителей Удмуртии спасли на Воткинском пруду

Далее с подробностями:

КАК РАБОТАТЬ?

«Удаленка» вместо работы в офисе – это реалии нашего времени, когда все находятся на вынужденной самоизоляции во время пандемии коронавируса. Как организовать работу дома, как не сдаться в плен дивана и котика, как не впасть в панику, читая советы про новые возможности развития и самообразования – «Комсомолка» собрала советы и лайфхаки от ижевчан, которые испытали на себе «удаленку».

Фото: adindex.ru

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН

Гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) сообщил о том, что в Летнем саду планируется установить новый экстремальный аттракцион.

Фото: Амир Закиров

- Мы стараемся каждый год радовать горожан. В этом году у нас большой проект с инвестором - ожидаем башню падения на 16 метров. Не самая высокая, но тоже семейный экстремальный аттракцион, - рассказал Сергей Буторин.

249 НАРУШЕНИЙ

В Удмуртии за прошедшие выходные полицейские выявили 249 фактов нарушения режима самоизоляции. Граждане гуляли в общественных местах, несмотря на распоряжение главы Удмуртии «О введении режима самоизоляции». По всем фактам нарушений составлены протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

Фото: pixabay.com

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