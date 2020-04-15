Коронавирус в Ижевске, последние новости 15 апреля 2020 года: закрытие кладбищ и увеличение количества заразившихся
15 апреля вечером стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Удмуртии в соцсетях. Так, количество заразившихся увеличилось до 46 (подробнее).
Что еще произошло:
- Глава Ижевска сообщил о запрете посещения кладбищ в ближайшие выходные.
- Массовые субботники в Ижевске отменены.
- Сделанные в Удмуртии тесты на коронавирус больше не требуют подтверждения Москвы.
- Журналист "Комсомолки" пообщался со специалистами и узнал, когда в столице Удмуртии ждать пик заболевания коронавирусом и есть ли вероятность, что все утихнет к маю.
- «Жители перестали закупаться впрок»: резкий спрос на некоторые продукты в Удмуртии пошел на спад.
- Врач-диетолог рассказала, как в режиме самоизоляции ижевчанам не набрать лишние килограммы.
- Всего за 12 дней апреля в районных судах рассмотрели более 100 дел о нарушении режима самоизоляции.
- Настоятель храма в Ижевске Георгий Харин рассказал, как в условиях пандемии коронавируса православным отмечать праздник Светлой Пасхи и как освещать куличи и пасхальные яйца.
- Коронавирус в Удмуртии: сколько заболевших сейчас и как развивались события в республике.
А ЕЩЕ:
15 апреля на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) обсуждали сразу две темы:
- Когда начнется выплата 5000 руб.семьям с детьми до 3 лет в Удмуртии? Начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Удмурткой Республике Татьяна Владимировна Храмцова.
Когда начнутся выплаты на детей до 3 лет в Удмуртии?
- Пасха в условиях самоизоляции: как верующим встретить светлый праздник. Отец Георгий Харин - настоятель храма Святого Георгия Победоносца.
Как встретить Пасху на удаленке?
ИСТОЧНИК KP.RU
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