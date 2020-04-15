2020-04-15T18:45:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости 15 апреля 2020 года: закрытие кладбищ и увеличение количества заразившихся

Рассказываем новости за день
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

15 апреля вечером стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Удмуртии в соцсетях. Так, количество заразившихся увеличилось до 46 (подробнее).

Что еще произошло:

- Глава Ижевска сообщил о запрете посещения кладбищ в ближайшие выходные.

- Массовые субботники в Ижевске отменены.

- Сделанные в Удмуртии тесты на коронавирус больше не требуют подтверждения Москвы.

- Журналист "Комсомолки" пообщался со специалистами и узнал, когда в столице Удмуртии ждать пик заболевания коронавирусом и есть ли вероятность, что все утихнет к маю.

- «Жители перестали закупаться впрок»: резкий спрос на некоторые продукты в Удмуртии пошел на спад.

- Врач-диетолог рассказала, как в режиме самоизоляции ижевчанам не набрать лишние килограммы.

- Всего за 12 дней апреля в районных судах рассмотрели более 100 дел о нарушении режима самоизоляции.

- Настоятель храма в Ижевске Георгий Харин рассказал, как в условиях пандемии коронавируса православным отмечать праздник Светлой Пасхи и как освещать куличи и пасхальные яйца.

- Коронавирус в Удмуртии: сколько заболевших сейчас и как развивались события в республике.

А ЕЩЕ:

15 апреля на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) обсуждали сразу две темы:

- Когда начнется выплата 5000 руб.семьям с детьми до 3 лет в Удмуртии? Начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Удмурткой Республике Татьяна Владимировна Храмцова.

Когда начнутся выплаты на детей до 3 лет в Удмуртии?

00:00
00:00

- Пасха в условиях самоизоляции: как верующим встретить светлый праздник. Отец Георгий Харин - настоятель храма Святого Георгия Победоносца.

Как встретить Пасху на удаленке?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии
«Осталось двое маленьких детей»: житель Удмуртии подозревается в убийстве супруги
Пасхальные службы в Ижевске в период коронавируса: как пройдут и кто сможет посещать
На повышение уровня «медиаграмотности» населения России Еврокомиссия выделит немалую сумму
Деятельность наркопритона пресекли полицейские Ижевска
Бокс помогает: ветераны спорта в Удмуртии получат адресную поддержку
С начала апреля районные суды Удмуртии рассмотрели 119 дел о нарушении режима самоизоляции
«Нельзя заедать стресс»: диетолог из Ижевска рассказала, как не набрать вес на самоизоляции
Вечером 15 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра
На утро 15 апреля новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии нет
Жителя Удмуртии подозревают в убийстве соседки
Пьяный мотоциклист в Удмуртии врезался в столб
«Жители перестали закупаться впрок»: резкий спрос на некоторые продукты в Удмуртии пошел на спад
Двое жителей Удмуртии подозреваются в незаконной вырубке деревьев на сумму более 6,5 млн рублей
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
Пик заболеваемости коронавирусом в Ижевске: прогнозы и мнения экспертов
Кладбища Ижевска будут закрыты для посещения с 17 апреля
Белый медведь Балу из ижевского зоопарка познакомился с невестой
Массовые субботники в Ижевске отменены
Жителя Удмуртии осудят за оскорбление сотрудника ГИБДД в социальной сети
Сделанные в Удмуртии тесты на коронавирус больше не требуют подтверждения Москвы
Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции