Коронавирус в Ижевске, последние новости 15 апреля 2020 года: закрытие кладбищ и увеличение количества заразившихся

15 апреля вечером стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Удмуртии в соцсетях. Так, количество заразившихся увеличилось до 46 (подробнее).

Что еще произошло:

- Глава Ижевска сообщил о запрете посещения кладбищ в ближайшие выходные.

- Массовые субботники в Ижевске отменены.

- Сделанные в Удмуртии тесты на коронавирус больше не требуют подтверждения Москвы.

- Журналист "Комсомолки" пообщался со специалистами и узнал, когда в столице Удмуртии ждать пик заболевания коронавирусом и есть ли вероятность, что все утихнет к маю.

- «Жители перестали закупаться впрок»: резкий спрос на некоторые продукты в Удмуртии пошел на спад.

- Врач-диетолог рассказала, как в режиме самоизоляции ижевчанам не набрать лишние килограммы.

- Всего за 12 дней апреля в районных судах рассмотрели более 100 дел о нарушении режима самоизоляции.

- Настоятель храма в Ижевске Георгий Харин рассказал, как в условиях пандемии коронавируса православным отмечать праздник Светлой Пасхи и как освещать куличи и пасхальные яйца.

- Коронавирус в Удмуртии: сколько заболевших сейчас и как развивались события в республике.

А ЕЩЕ:

15 апреля на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) обсуждали сразу две темы:

- Когда начнется выплата 5000 руб.семьям с детьми до 3 лет в Удмуртии? Начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Удмурткой Республике Татьяна Владимировна Храмцова.

Когда начнутся выплаты на детей до 3 лет в Удмуртии? 00:00 00:00

- Пасха в условиях самоизоляции: как верующим встретить светлый праздник. Отец Георгий Харин - настоятель храма Святого Георгия Победоносца.