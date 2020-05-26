Утро в Ижевске: новое звание Загитовой, приговор для девочки-подростка, избившей сверстницу и программист из Удмуртии в Forbes

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 26 мая, вторник. В городе сегодня ожидается переменная облачность, временами кратковременный дождь. Днем до +20 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Улицу Степную отремонтируют в Ижевске

С 26 мая еще в нескольких микрорайонах Ижевска отключат горячую воду

Водитель в Ижевске насмерть сбил велосипедистку

В лесах Ижевска с 20 мая введен запрет на разведение костров

Многодетная семья в Удмуртии из-за пожара осталась без крыши над головой

Бывший тренер чемпионки Алины Загитовой осталась одна в Турции с онкологией 3 степени

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НОВОЕ ЗВАНИЕ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала обладательницей звания олимпийской иконы стиля. Ранее в четвертьфинале российская фигуристка одолела знаменитого бегуна из Ямайки Усейна Болта, набрав 58% голосов, в полуфинале Загитова обошлабегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В финале спортсменке не смог противостоять американский фигурист Джонни Вейр.

Фото: instagram.com/olympicchannel

ОСУДИЛИ

В Ижевске осудили девочку-подростка, которая жестоко избила сверстницу в лесу. На данный момент суд вынес девушке приговор в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Фото: скриншот

ЗНАЙ НАШИХ!

Программисту Севе Жидкову из маленького городка Воткинска в Удмуртии всего 18 лет. Несмотря на юный возраст, он вошел в список Forbes*, переехал в США и сейчас создает приложения, которыми пользуются люди со всего мира. Как ему это удалось, с чего он начинал, сколько зарабатывает и на что тратит, выяснила «Комсомолка».

Фото:предоставлено героем

*Форбс