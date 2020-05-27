Утро в Ижевске: покушение на убийство таксиста и 10 новых случаев заражения коронавирусом

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 27 мая. Перед началом рабочего дня предлагаем вам почитать главные новости Ижевска и Удмуртии одной строкой:

- 25 мая в Удмуртии в ДТП пострадали трое детей

- Ларек, где торговали алкоголем, снесли в Ижевске

- Автобусный маршрут пустят в Ижевске до мкрн Воложка

- Актриса из сериала «Кадетство» похвасталась новым шкафом удмуртского производства

- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила зоопарк Удмуртии

- Актер из Удмуртии снялся в новом сезоне сериала «Реальные пацаны»

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РАСПИСАНИЕ ЕГЭ

Фото: Архив редакции

Из-за ситуации с коронавирусом в Ижевске перенесли даты сдачи единого госэкзамена для выпускников 11-х классов. Рассказываем актуальное расписание экзаменов.

ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО

Фото: Архив редакции

В Ижевске были задержаны двое подозреваемых в чудовищном покушении на убийство таксиста. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

ЕЩЕ НОВЫЕ СЛУЧАИ

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на утро 26 мая выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

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