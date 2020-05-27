Утро в Ижевске: покушение на убийство таксиста и 10 новых случаев заражения коронавирусом
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 27 мая. Перед началом рабочего дня предлагаем вам почитать главные новости Ижевска и Удмуртии одной строкой:
- 25 мая в Удмуртии в ДТП пострадали трое детей
- Ларек, где торговали алкоголем, снесли в Ижевске
- Автобусный маршрут пустят в Ижевске до мкрн Воложка
- Актриса из сериала «Кадетство» похвасталась новым шкафом удмуртского производства
- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила зоопарк Удмуртии
- Актер из Удмуртии снялся в новом сезоне сериала «Реальные пацаны»
Далее с подробностями:
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ
Фото: Архив редакции
Из-за ситуации с коронавирусом в Ижевске перенесли даты сдачи единого госэкзамена для выпускников 11-х классов. Рассказываем актуальное расписание экзаменов.
ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО
Фото: Архив редакции
В Ижевске были задержаны двое подозреваемых в чудовищном покушении на убийство таксиста. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
ЕЩЕ НОВЫЕ СЛУЧАИ
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии на утро 26 мая выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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