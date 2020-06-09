2020-06-09T09:52:37+03:00
Общество

Утро в Ижевске: страшный пожар, едва не унесший жизнь трех человек, принудительное лечение от коронавируса и пополнение в зоопарке

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 июня, вторник. В городе сегодня небольшая облачность, без осадков. Днем до +29 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

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На здании Русского драматического театра Удмуртии вновь появятся фигуры рабочего и воина

«Подрядчик будет усиливаться»: в Ижевске проверили, как идут работы по строительству школы на Берша

Далее с подробностями.

СТРАШНЫЙ ПОЖАР

3 июня в деревне Крестовоздвиженское в Удмуртии произошел страшный пожар. Сгорел одноэтажный деревянный дом, в котором проживала семья из четырех человек. Сам дом, вещи, документы и деньги были уничтожены.В страшном пожаре едва не погибли три человека.

Фото: архив героев материала

Фото: архив героев материала

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

С 6 июня вступили в силу новые санитарные правила по профилактике CОVID-19. Теперь госпитализация может быть обязательной, даже если симптомов коронавируса нет. В каких случаях предусмотрена обязательная госпитализация и можно ли отказаться лечь в больницу?

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

НОВЫЕ ЖИТЕЛИ

В зоопарке Удмуртии вновь пополнение - на свет появились уссурийские харзы (две девочки). Щенки родились в начале апреля. Почти 60 дней мать заботливо растила, выкармливала и воспитывала деток во внутреннем помещении.

Фото: пресс-служба зоопарка

Фото: пресс-служба зоопарка

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ИСТОЧНИК KP.RU

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