Утро в Ижевске: страшный пожар, едва не унесший жизнь трех человек, принудительное лечение от коронавируса и пополнение в зоопарке
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 июня, вторник. В городе сегодня небольшая облачность, без осадков. Днем до +29 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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Далее с подробностями.
СТРАШНЫЙ ПОЖАР
3 июня в деревне Крестовоздвиженское в Удмуртии произошел страшный пожар. Сгорел одноэтажный деревянный дом, в котором проживала семья из четырех человек. Сам дом, вещи, документы и деньги были уничтожены.В страшном пожаре едва не погибли три человека.
Фото: архив героев материала
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
С 6 июня вступили в силу новые санитарные правила по профилактике CОVID-19. Теперь госпитализация может быть обязательной, даже если симптомов коронавируса нет. В каких случаях предусмотрена обязательная госпитализация и можно ли отказаться лечь в больницу?
Фото: Сергей Грачев
НОВЫЕ ЖИТЕЛИ
В зоопарке Удмуртии вновь пополнение - на свет появились уссурийские харзы (две девочки). Щенки родились в начале апреля. Почти 60 дней мать заботливо растила, выкармливала и воспитывала деток во внутреннем помещении.
Фото: пресс-служба зоопарка
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ИСТОЧНИК KP.RU
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