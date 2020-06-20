Итоги недели в Ижевске: смертельное ДТП, коронавирус у министра здравоохранения и приговор развращавшего детей учителю

Коротко о главном:

Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе в Удмуртии

Более 10 тысяч человек в Удмуртии пострадали от укусов клещей

Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом

На реке Вятка утонула 17-летняя школьница из Удмуртии

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Суд в Удмуртии вынес приговор учителю, который развращал малолетних, убил и обокрал знакомую

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Исполнила мечту

Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс

Около 15 лет ижевчанка Ольга Евсеенко носила строгие офисные костюмы, знала все о рекламе и даже руководила целым отделом. Но вот уже три года как брюки, пиджаки, юбки, блузки и платья сменились на медицинский халат и маску. Ольга – акушерка в 5 роддоме. О том, как женщина шла к своей мечте больше 30 лет и с какими трудностями столкнулась – в материале «Комсомолки».

Как поправки в Конституцию России могут повлиять на жителей Удмуртии?

ФОТО: Pixabay

С 25 июня по 1 июля по всей стране пройдет голосование о поправках в Конституцию России. Всего предлагается внести поправки в 46 статей. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наиболее важными для себя жители России считают поправки о медицинской помощи и социальной поддержке детей. Разбираемся, какие изменения предлагают внести в Конституцию и как они могут изменить жизнь Удмуртии и ее жителей.

Топ-11 летних веранд Ижевска

Фото: vk.com/bar173

С 11 июня в Удмуртии начали работать летние веранды кафе, столовых, баров и ресторанов. Наконец-то на свежем воздухе можно насладиться едой и напитками из стеклянной посуды, а не из одноразовой. Рассказываем, где можно бодро начать утро завтраком и устроить уютный ужин с друзьями, отпраздновав завершение самоизоляции.