Утро в Ижевске: компенсации за «коммуналку», цены на фрукты и ижевчанка, вышедшая замуж за китайца

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 26 июня. Сегодня будет отличная погода для тех, кто не любит жару: +14...16 градусов, преимущественно без осадков. А пока мы вам расскажем короткие новости:

- Водитель в Ижевске не справился с управлением и улетел в яму

- 23 июня на дорогах Ижевска сбили четырех велосипедистов

- Сотрудники ДПС в Удмуртии в погоне задержали пьяного водителя

- Ситуационный центр Общественной палаты Удмуртии открылся в Ижевске

- На два дня закроют движение по улице Советской

- В одном из районов Ижевска появится комплекс для сдачи норм ГТО

Перейдем к подробным новостям:

Как семьям и предпринимателям Удмуртии получить компенсацию за «коммуналку»?

Традиционное повышение тарифов произойдет с 1 июляФото: Сергей ГРАЧЕВ

До 30 июня семьи Удмуртии, в которых есть несовершеннолетние дети и чей доход из-за ситуации с коронавирусом снизился на 30% и более процентов, могут подать заявление на компенсацию оплаты коммунальных услуг и взносов за капремонт за апрель. Эта поддержка для тех, кто не получал субсидию или компенсацию за коммунальные услуги.

Где в Ижевске можно купить свежие ягоды и фрукты?

Фото: архив КП

Сезон ягод и фруктов в самом разгаре! Где можно купить черешню, абрикосы и персики, откуда их привозят и во сколько обойдутся сезонные лакомства, выяснила «Комсомолка».

Ижевчанка, вышедшая замуж за китайца: «За рождение третьего ребенка семьи здесь платят крупный штраф»

Фото: архив героини

В 2016 году ижевчанка Анастасия Иванова* заканчивала бакалавриат в местном университете. На последнем курсе она решила подать документы в вузы Китая и Чехии - получить магистерскую степень за границей. Девушку приняли в оба учебных заведения, однако она выбрала Поднебесную, чем и предопределила свою судьбу. О том, как она познакомилась с будущим мужем и какие традиции Китая ее повергли в шок, Анастасия рассказала «Комсомолке».