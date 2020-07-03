Утро в Ижевске: звание «Город трудовой доблести», изменения июля и пропавший контрактник

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 3 июля. Сегодня в городе ожидается до +25 градусов днем и дождь. Желаем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Полиция задержала в Ижевске мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой

Ижевску присвоено звание «Город трудовой доблести»

Жителей Ижевска предупредили о резком ухудшении погодных условий 3 июля

46-летнюю женщину разыскивают в Удмуртии

Два жителя Удмуртии погибли при пожаре

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Как изменится жизнь ижевчан в июле?

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

В июле в силу вступают важные законы как на федеральном, так и на местном уровне. На что обратить внимание и как изменится жизнь ижевчан, разбиралась «Комсомолка».

Ушел из части и не вернулся

ФОТО: 74.ru

В конце июня стало известно, что в Челябинской области пропал контрактник из Ижевска Егор Лукиных. Он ушел из части и не вернулся. Поиски идут уже две недели. Что могло произойти с молодым человеком и почему он исчез?

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 2 июля

ФОТО: pixabay

В Удмуртии, по данным на четверг, 2 июля, выявлено 17 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте». Что еще произошло за день?