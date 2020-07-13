Утро в Ижевске: доход главы города, страшные ДТП недели и погода на ближайшие дни

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 июля, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, днем +27...+29 градусов, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Зал театра юного зрителя в Ижевске будет рассчитан на 180 мест.

- Троллейбусный маршрут №6 в Ижевске с понедельника возобновит работу по вечерам.

- Цены на вторичное жилье выросли в Ижевске.

- За полгода свыше 2 тысяч человек обратились в медучреждения Удмуртии с укусами животных.

- Мужчина упал с бетонного заграждения у Чепцы в Глазове.

- Круглогодичным выращиванием ягод планируют заняться в Удмуртии.

- 45 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки.

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СТРАШНЫЕ ДТП НЕДЕЛИ

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Необычная авария произошла в Ижевске ранним утром 11 июля. На объездной дороге в 13 километрах от Ижевска, между кафе «Встреча» и поворотом на село Ягул, произошло столкновение легкового автомобиля «Инфинити» и трактора. Фото разместили очевидцы в соцсетях.

ПОГОДА НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Фото: Амир Закиров

Погода в Ижевске на следующую неделю: жара до +36, небольшие дожди и грозы. Среда станет самым жарким днем в столице Удмуртии.

ДОХОД ГЛАВЫ ИЖЕВСКА

Фото: Амир Закиров

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев по итогам 2019 года задекларировал доход в размере 3,2 млн руб. Соответствующая декларация опубликована на сайте администрации города.

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