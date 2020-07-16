2020-07-16T06:55:39+03:00
Общество

Утро в Ижевске: очередная травма на воде, массовые проверки водителей на трезвость и вновь открытые бани и сауны

Традиционный обзор новостей
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗАКИРОВФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 16 июля. Сегодня в городе похолодает до +25 градусов. Ожидается небольшой дождь. Желаем хорошего настроения и бодрости духа! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Купался в неположенном месте: ижевчанин получил черепно-мозговую травму на воде

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске

Баням, саунам, СПА и массажным салонам Удмуртии разрешили работать с 15 июля

«Подросток в стабильно тяжёлом состоянии»: в Удмуртии отдыхающие спасли тонущего мальчика

Женщину из Удмуртии, которая неделю не выходила на связь, нашли мертвой в квартире

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

«Моему супругу запретили въезд в Россию до 2054 года»

ФОТО: Личный архив героини

ФОТО: Личный архив героини

«Вы не могли бы рассказать нашу историю? Мы с мужем не можем вернуться в Россию», - такое письмо пришло к нам в редакцию от ижевчанки, вышедшей замуж за иракца. Почему супруга Анастасии Кутасовой депортировали, каково жить в восточной стране и что будет, если родители супруга узнают о вере девушки, выясняла «Комсомолка».

Благоустройство моста через Подборенку и тротуаров

ФОТО: Анастасия ЗАХАРОВА

ФОТО: Анастасия ЗАХАРОВА

11 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев отправился на традиционную прогулку по городу, чтобы выявить и решить самые актуальные проблемы жителей. В этот раз он посетил Октябрьский район вместе с главой района Алексеем Девяткиным, депутатами Городской думы, представителями Общественной палаты Ижевска и активными жителями (подробнее).

Как Ижевск переживает жару?

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

Уже две недели ижевчане страдают от жары. Температура воздуха практически не опускается ниже отметки +30°С. Синоптики говорят о новых температурных рекордах, а в магазинах скупают кремы для загара. Как город переживает жару и что делать в такую погоду людям, у которых есть проблемы со здоровьем - рассказываем в нашем материале.

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 15 июля 2020 года

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

На утро 15 июля в Удмуртии зарегистрировано 43 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба во «ВКонтакте». Что еще произошло за день?

ИСТОЧНИК KP.RU

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