Утро в Ижевске: массовое ДТП, продажа детского сада и правила для лагерей
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 17 июля. Сегодня ожидается ясная погода, зной немного спадет, но все равно будет достаточно жарко - до +26...+28°С. Днем местами возможны небольшие дожди. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Улицу Ленина в районе спуска на набережную в Ижевске закроют на 3 дня
- Минсоцполитики опровергло информацию о выплате по 1000 рублей за каждый год брака в Удмуртии
- Страдающую психическим расстройством девушку разыскивают в Удмуртии
- Состояние катающих детей лошади, пони и ослика проверили ветеринары в Удмуртии
- «Прецедент предлагается неслыханный!»: эксперт прокомментировал предложение платить гражданам за найденную просрочку
- Баням, саунам, СПА и массажным салонам Удмуртии разрешили работать с 15 июля
А теперь к главным новостям:
Что будет с детским садом №232 в Ижевске?
Недавно в соцсетях появилась информация о том, что детский сад №232 в Ижевске могут закрыть и продать.
- Родители детей получили уведомление о прекращении договора с 7 августа. Сотрудники - с 10 августа о сокращении в связи с выставлением объекта на торги, - рассказала ижевчанка, чей ребенок посещает сад №232.
Фото: Амир Закиров
Спасение на воде
В Удмуртии с начала недели на воде было спасено три человека. Первый случай произошел в Сарапуле, второй в Камбарке и третий в Глазове, причем в Глазове тонущего мужчину спас очевидец.
Фото: архив КП
Массовое ДТП
16 июля утром на 9 километре дороги Ижевск - аэропорт Завьяловского района произошло массовое ДТП, столкнулись шесть машин. Одному из водителей стало плохо за рулем - это спровоцировало аварию.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Работа школьных лагерей
С понедельника в 10 образовательных учреждениях стартовала летняя оздоровительная кампания. Санитарные нормы соблюдаются во всех школьных лагерях Ижевска. Так, лагеря дневного пребывания при школах получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, разрешение надзорных органов в части обеспечения требований пожарной и антитеррористической безопасности.
Фото: пресс-служба города Ижевска
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ИСТОЧНИК KP.RU
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