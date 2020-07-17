Утро в Ижевске: массовое ДТП, продажа детского сада и правила для лагерей

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 17 июля. Сегодня ожидается ясная погода, зной немного спадет, но все равно будет достаточно жарко - до +26...+28°С. Днем местами возможны небольшие дожди. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Улицу Ленина в районе спуска на набережную в Ижевске закроют на 3 дня

- Минсоцполитики опровергло информацию о выплате по 1000 рублей за каждый год брака в Удмуртии

- Страдающую психическим расстройством девушку разыскивают в Удмуртии

- Состояние катающих детей лошади, пони и ослика проверили ветеринары в Удмуртии

- «Прецедент предлагается неслыханный!»: эксперт прокомментировал предложение платить гражданам за найденную просрочку

- Баням, саунам, СПА и массажным салонам Удмуртии разрешили работать с 15 июля

А теперь к главным новостям:

Что будет с детским садом №232 в Ижевске?

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что детский сад №232 в Ижевске могут закрыть и продать.

- Родители детей получили уведомление о прекращении договора с 7 августа. Сотрудники - с 10 августа о сокращении в связи с выставлением объекта на торги, - рассказала ижевчанка, чей ребенок посещает сад №232.

Фото: Амир Закиров

Спасение на воде

В Удмуртии с начала недели на воде было спасено три человека. Первый случай произошел в Сарапуле, второй в Камбарке и третий в Глазове, причем в Глазове тонущего мужчину спас очевидец.

Фото: архив КП

Массовое ДТП

16 июля утром на 9 километре дороги Ижевск - аэропорт Завьяловского района произошло массовое ДТП, столкнулись шесть машин. Одному из водителей стало плохо за рулем - это спровоцировало аварию.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Работа школьных лагерей

С понедельника в 10 образовательных учреждениях стартовала летняя оздоровительная кампания. Санитарные нормы соблюдаются во всех школьных лагерях Ижевска. Так, лагеря дневного пребывания при школах получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, разрешение надзорных органов в части обеспечения требований пожарной и антитеррористической безопасности.

Фото: пресс-служба города Ижевска

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