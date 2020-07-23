2020-07-23T10:31:33+03:00
Общество

Утро в Ижевске: обглоданный труп младенца и суд над Соловьевым

Утренний обзор новостей от «Комсомолки»
Людмила Куликова
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Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 23 июля. День обещает быть пасмурным и дождливым, но это не помешает провести его с пользой. Желаем энергичного рабочего дня и предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Из-за дождей в Удмуртии сняли запрет на посещение лесов

- На двух участках в Ижевске остановлено движение трамваев и троллейбусов из-за скопления воды

- Новый пешеходный переход на перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске оборудуют временно

- Ижевчанин подозревается в изнасиловании 22-летней девушки

- Служба благоустройства и дорожного хозяйства в Ижевске ответит за плохое содержание дорог

- «Уснул, а нога была на педали газа»: следователи завершили проверку по факту гибели жителя Удмуртии в сгоревшей машине

Далее с подробностями:

Суд над Соловьевым

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

22 июля в Завьяловском суде Удмуртии продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы республики Александра Соловьева. Перед началом заседания он обратился к суду с просьбой.

Ижевчане в греческой тюрьме

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В январе «Комсомолка» рассказывала о двух жителях Ижевска, которых обвинили в перевозке нелегалов и торговле людьми в Греции. Они уехали на заработки - перевозили туристов. Но в итоге ижевчане стали жертвами черных работодателей. Выяснилось, что «туристы» - на самом деле нелегальные мигранты в Евросоюз. Недавно состоялся суд.

Обглоданный труп младенца

Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Чудовищная история произошла в поселке Балезино (Удмуртия) этой весной. Во дворе многоквартирных домов нашли тело новорожденного ребенка. Выяснилось, что младенца убила собственная мать. Подробности «Комсомолке» рассказал руководитель Балезинского межрайонного следственного отдела Вадим Данилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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