Утро в Ижевске: гибель упавшего с велосипеда подростка, угон автобуса и штрафы за выгул животных
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 28 июля. Сегодня в городе будет +26 градусов тепла и облачная погода. Желаем бодрости духа и хорошего настроения! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:
«Пьяный водитель угнал автобус»: в Ижевске произошло ДТП с участием пассажирского транспорта
В районе Соцгорода в Ижевске отключат горячую воду на две недели
Семь выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по физике и истории на 100 баллов
В ДТП с лосем на трассе Удмуртии погибло два человека
«Гулять можно практически везде»: зампредседателя госсовета Удмуртии прокомментировал введение штрафов за выгул животных
Не справился с управлением: подросток из Удмуртии погиб, скатившись на велосипеде с холма
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«Нас называют мошенниками и грозят судами»
ФОТО: Амир ЗАКИРОВ
Зачем обувщику комбайн? На какую сумму может «влететь» сапожник за испорченную обувь? И можно ли на глаз определить, кожаная обувь или нет? «Комсомолка» в рамках проекта «Закулисье» рассказывает об этой профессии, а также показывает мастерскую изнутри.
Над какими делами работают следователи в Ижевске?
ФОТО: Архив
25 июля следователи в России отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого «Комсомолка» собрала несколько историй о делах, которые раскрывались в Ижевске.
Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 27 июля
ФОТО: Амир ЗАКИРОВ
На утро 27 июля в Удмуртии зафиксировали 24 новых случая заражения коронавирусом. При этом еще один человек с подтвержденным анализом на вирус скончался. Что еще произошло за день?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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