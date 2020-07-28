2020-07-28T09:05:02+03:00
Общество

Утро в Ижевске: гибель упавшего с велосипеда подростка, угон автобуса и штрафы за выгул животных

Традиционный обзор новостей
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗАКИРОВФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 28 июля. Сегодня в городе будет +26 градусов тепла и облачная погода. Желаем бодрости духа и хорошего настроения! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

«Пьяный водитель угнал автобус»: в Ижевске произошло ДТП с участием пассажирского транспорта

В районе Соцгорода в Ижевске отключат горячую воду на две недели

Семь выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по физике и истории на 100 баллов

В ДТП с лосем на трассе Удмуртии погибло два человека

«Гулять можно практически везде»: зампредседателя госсовета Удмуртии прокомментировал введение штрафов за выгул животных

Не справился с управлением: подросток из Удмуртии погиб, скатившись на велосипеде с холма

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«Нас называют мошенниками и грозят судами»

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

Зачем обувщику комбайн? На какую сумму может «влететь» сапожник за испорченную обувь? И можно ли на глаз определить, кожаная обувь или нет? «Комсомолка» в рамках проекта «Закулисье» рассказывает об этой профессии, а также показывает мастерскую изнутри.

Над какими делами работают следователи в Ижевске?

ФОТО: Архив

ФОТО: Архив

25 июля следователи в России отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого «Комсомолка» собрала несколько историй о делах, которые раскрывались в Ижевске.

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 27 июля

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

На утро 27 июля в Удмуртии зафиксировали 24 новых случая заражения коронавирусом. При этом еще один человек с подтвержденным анализом на вирус скончался. Что еще произошло за день?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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