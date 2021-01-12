Доброе утро, Ижевск! Сегодня нас ждут настоящие крещенские морозы: температура воздуха опустится до -19...21, временами небольшой снег. Одевайтесь теплее и заряжайтесь энергией на новый рабочий день с нашими новостями:- Еще 14 детских садов появится в Удмуртии- Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заболел коронавирусом- Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Ижевске за сутки- Ижевск занял 15 место по качеству жизни среди российских городов- Три автомобиля столкнулись в Удмуртии из-за снегопада- Почти 150 жителям Удмуртии понадобилась экстренная помощь во время праздников- 722 человека поставили прививку от коронавируса в УдмуртииПерейдем к подробным новостям:В Удмуртии снизились цены на товары первой необходимостиВ 2021 году в Удмуртии Координационный совет зафиксировал снижение цен на товары первой необходимости. Виктор Лашкарев, министр промышленности и торговли Удмуртии, рассказал, как контролируются цены и куда обращаться, если вы заметили нарушения.Превратились в итальянцев: ижевчанка приняла участие в новогоднем шоу УргантаОдной из самых ярких новогодних премьер стала программа «Вечернего Урганта - CIAO, 2020!». Пародия на эстрадные шоу 80-х вышла в новогоднюю ночь и собрала множество восторженных отзывов. «Комсомолка» нашла ижевчан, которые приняли участие в съемках.Безопаснее, но дороже: в России собираются вводить «противопожарные» сигаретыМинздрав и МЧС готовят новые требования к сигаретам. Суть такова: если не затягиваться, сигарета должна не тлеть до фильтра, как это происходит сейчас, а очень быстро сама потухнуть. Курильщики со стажем наверняка помнят, что еще в советские времена так и было - если держать зажженную сигарету в руке и забыть про нее, то сигарета гасла. Курильщики чертыхались и заново ее раскуривали.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.